Saucony rinnova le sneaker Shadow Original

Profilo inconfondibile, calzata avvolgente, strutturata e comoda. Tocco rétro e carattere urban sporty. Presentata per la prima volta nel 1985 come performance trainer, Shadow Original è diventata una delle lifestyle sneaker più amate della lineup Saucony e ancora oggi sorprende per lo stesso comfort e stabilità che la caratterizzano sin dalle origini.

Una combinazione di mesh e nylon che si alternano a pannelli in suede rendono il profilo sempre attuale. L’intersuola – leggerissima – in morbida EVA unita all’inserto stabilizzatore caratteristico di questo modello offre grande ammortizzazione, supporto e stabilità. Questi gli elementi chiave che hanno reso Shadow Originals così celebre e apprezzata in tutto il mondo.

Stagione dopo stagione, questo modello si rinnova nelle varianti colore proponendo accostamenti inediti e sempre al passo con gli ultimi trend. Due le nuove proposte uomo per la FW alle porte: ottanio, intenso e profondo, e cement grey con verde oliva. Blu notte con dettagli lilla e cement grey con accenti silver sono invece le due varianti che si aggiungono alla proposta donna. L’iconico river laterale percorso dai tre dot simbolo dei core value del marchio – autenticità, unicità e qualità superiore – si tinge a seconda delle varianti per creare giochi di color contrast o più delicati ton sur ton.

