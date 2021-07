Renee debutta con la canzone A casa mia

La doppia anima artistica di Renee, nome d’arte di Renato D’Amico: esce su tutte le piattaforme digitali il singolo d’esordio “A Casa Mia”

Dopo svariate collaborazioni come produttore artistico, che lo hanno visto affiancarsi a nomi quali Postino ed Emma Nolde, Renato D’Amico avvia il suo progetto cantautorale, Renee, esordendo con il singolo A casa mia, fuori per Ferramenta Dischi, distribuzione Artist First.

A casa mia mette in luce la doppia anima artistica di Renee, divisa tra l’esperienza di produttore, che si manifesta al primo ascolto nelle sonorità sperimentali estremamente curate e ricercate, simili a quelle di Iosonouncane, e la vena cantautorale, evidente nel testo animato dall’urgenza di realizzare, di creare attraverso il mezzo della scrittura e della musica, esplorando la propria interiorità nel tentativo di esprimere se stesso ed esaudire i sogni di una vita.

Dal punto di vista tecnico, il brano è ulteriormente arricchito da un eccezionale lavoro sulle percussioni, caratterizzate da ritmi sincopati che richiamano modi esotici. Il tratto distintivo dell’intero progetto è infatti un approccio sperimentale che lo porta a diversificarsi rispetto ad altri artisti per la brillante ricerca sonora e vocale che opera in tutti i pezzi.

“Sono stato costretto a spostarmi spesso e i viaggi diventavano colori e generi nuovi che iniziavo a conoscere, le case cambiate diventavano studi diversi da dove prendere ispirazione. A casa mia mi sembrava un buon punto di partenza per presentare questa uscita, ci tengo molto a questo brano perché racchiude sia a livello sonoro che testuale le miei origini e la mia continua sfrenata voglia di ricerca”.

CREDITI

Scritto e prodotto da Renato D’Amico; mix di Marco Gorini; master di Andrea De Bernardi; artwork e fotografie di Tommaso Marchiani.

BIOGRAFIA

Renato D’Amico, in arte Renee, è un cantautore siciliano classe ’98 dalla doppia anima artistica. Infatti, la sua carriera musicale inizia in veste di produttore e lo porta a lavorare con nomi di fama nazionale, tra cui Postino, Emma Nolde, MTsolo ed Ilaria Rastrelli. Ma nel 2018 inizia a gettare le basi per un progetto cantautorale, stabilendosi in Toscana e dedicandosi completamente alle registrazioni del suo primo album solista, in uscita a dicembre 2021 per Ferramenta Dischi. L’incontro con questa etichetta gli ha permesso di valorizzare il suo approccio sperimentale, dandogli la piena libertà di mostrare i colori e le sfaccettature dei mondi sonori e visivi che caratterizzano l’intero progetto artistico.

Spotify · Instagram · Facebook