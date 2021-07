Raptor Engineering e Italian Job insieme in pista

Raptor Engineering e Italian Job firmano un accordo: Il team modenese e il brand di abbigliamento sportivo e da lavoro insieme per la stagione 2021

Emilia e Made in Italy si incontrano fra tecnologia innovativa, stile italiano, corse e successi: la scuderia Raptor Engineering si lega al marchio Italian Job per la stagione 2021. Il team modenese e l’azienda leader dell’abbigliamento da lavoro e ora impegnata anche nel settore sportivo, sempre con prodotti italiani e certificati, hanno stretto una partnership tecnica che li vede affrontare insieme l’intera stagione della Porsche Carrera Cup Italia.

Tra le iniziative, la completa fornitura dell’abbigliamento tecnico-sportivo griffato Italian Job alla squadra che ha già ottenuto due podi al Misano World Circuit in occasione del primo round del monomarca tricolore. Il brand di abbigliamento tutto made in Italy, con sede commerciale sempre nel modenese, è ben presente sull’ammirata livrea della 911 GT3 Cup da quasi 500 cavalli che il team schiera al via del campionato con il pilota Marco Cassarà.

Proprio a Misano sono stati lanciati gli innovativi prodotti marchiati Italian Job ora dedicati anche al mondo sportivo e in particolare a quello del motorsport, nel solco di una grande tradizione italiana, che tra l’altro proprio nella “Motor Valley” emiliana vanta un’eccellenza. Un’unione quella tra Raptor Engineering e Italian Job capace di legare nomi, loghi e luoghi che esaltano prestigio, tecnologia e professionalità, oltre a una profonda passione sportiva.

Andrea Palma, team principal di Raptor Engineering: “Con Italian Job condividiamo i più alti valori sportivi, rivolti all’etica e insieme alla qualità: del lavoro che svolgiamo e degli obiettivi importanti che desideriamo raggiungere. L’avvio di una partnership così prestigiosa è l’ulteriore conferma della bontà del nostro progetto. Abbiamo il marchio letteralmente ‘cucito addosso’ ormai e con questi prodotti così ben rifiniti abbiamo già potuto condividere i primi successi in un campionato di prim’ordine come la Carrera Cup Italia”.

I rappresentanti di Italian Job: “La nostra linea di prodotti proviene dal mondo delle corse e della F.1, dove siamo presenti con materiali tecnici. La collaborazione con Raptor Engineering è un passo ulteriore nel motorsport. Siamo partiti pochi mesi fa e questa opportunità è di fatto il lancio del nostro brand. Crediamo in Raptor e nell’eccellenza che ci accomuna. Italian Job vanta prodotti di prestigio in primis perché utilizza tessuti italiani e li lavora in Italia: è la scelta più bella che abbiamo intrapreso”.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Calendario Porsche Carrera Cup Italia 2021: 6 giugno Misano; 4 luglio Mugello; 25 luglio Imola; 19 settembre Vallelunga; 3 ottobre Franciacorta; 31 ottobre Monza.