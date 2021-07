Dai voli ai campeggi: quest’anno vacanze più care

Vacanze estive più care per gli italiani: dai voli ai campeggi, dalla benzina a servizi ricreativi l’Unione Nazionale Consumatori denuncia aumenti dei prezzi

Stangata sulle vacanze. E’ un’estate salata quella che gli italiani, dopo essere stati chiusi in casa per un anno, si apprestano a vivere. Nonostante la gran parte delle ferie saranno trascorse nel mese di luglio e agosto, a giugno si sono già impennati i prezzi legati alle vacanze.

L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat per stilare la classifica dei prodotti più rincarati nel mese di giugno. Rispetto a maggio, I voli nazionali, in un solo mese segnano un aumento del 19,7%, collocandosi al primo posto della top ten. Al secondo posto villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili con un rialzo del 16,9%. Sul gradino più basso del podio i voli internazionali saliti del 10% sul mese precedente.

Non si salva nemmeno chi vuole noleggiare un’auto o vuole affittare un posto auto nel luogo di villeggiatura: dovrà pagare il 6,3% in più rispetto a un mese fa. In quinta posizione la voce che forse rappresenta più le vacanze, il pacchetto turistico: quelli nazionali saranno più cari del 4,5%. Seguono il trasporto marittimo (+2,9%), i pacchetti vacanza internazionali (+2,5%), i musei, parchi e giardini (+1,8%), il trasporto ferroviario passeggeri (+1,1%), mentre chiudono la graduatoria i servizi ricreativi e sportivi che includono anche la voce stabilimenti balneari (parchi di divertimento, piscine, palestre, stabilimenti balneari, impianti sportivi) con un +0,9% (9 volte l’inflazione mensile, pari allo 0,1%).

Non entrano nella top ten, anche se per un soffio, i ristoranti (+0,6%).

Nella top ten dei rincari annui, al primo e secondo posto i carburanti, che incideranno pesantemente sui viaggi per andare verso l’agognata meta delle ferie. Ricordiamo che secondo l’Istat l’84% degli italiani utilizzerà il mezzo personale per raggiungere la località di vacanza. La benzina è salita rispetto a giugno 2020 del 16,2%, mentre il gasolio del 15,6%.

Al terzo posto i pacchetti vacanza nazionali che rispetto a un anno fa segnano un rialzo del 9,7%. Se ne approfittano anche musei, parchi e giardini con un balzo su base annua del 9,1%. In quinta posizione l’affitto garage e il noleggio dei mezzi di trasporto (+6%), poi il trasporto ferroviario passeggeri (+5,9%), i Villaggi vacanze, campeggi (+4,5%), all’ottavo posto fast food e servizi ristorazione take away (+2,6%). Chiudono la classifica il trasporto marittimo (+2,2%) e, in decima posizione, i ristoranti con un aumento dell’1,9%.

“Se il buongiorno si vede dal mattino andiamo male! A luglio e agosto, considerata la maggiore domanda rispetto a giugno, è concreto il rischio che i prezzi decollino ancora di più. Capiamo le difficoltà del settore turistico, ma va considerato che anche le famiglie sono in crisi. E’ un momento difficile per tutti, ma c’è chi, come gli albergatori, almeno per ora, ha deciso responsabilmente di mantenere i prezzi sostanzialmente stabili, alzandoli dell’1,1% su base annua ma riducendoli dello 0,8% su maggio” commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Top ten rincari mensili di giugno

N Prodotto Rincari mensile di giugno 1 Voli nazionali 19,7 2 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 16,9 3 Voli internazionali 10 4 Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 6,3 5 Pacchetti vacanza – nazionali 4,5 6 Trasporto marittimo 2,9 7 Pacchetti vacanza – internazionali 2,5 8 Musei, parchi e giardini 1,8 9 Trasporto ferroviario passeggeri 1,1 10 Servizi ricreativi e sportivi (parchi di divertimento, piscine, palestre, stabilimenti balneari, impianti sportivi) 0,9

Top ten rincari annui di giugno

N Prodotto Rincari annui di giugno 1 Benzina 16,2 2 Gasolio per mezzi di trasporto 15,6 3 Pacchetti vacanza – nazionali 9,7 4 Musei, parchi e giardini 9,1 5 Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 6 6 Trasporto ferroviario passeggeri 5,9 7 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 4,5 8 Fast food e servizi di ristorazione take away 2,6 9 Trasporto marittimo 2,2 10 Ristoranti, bar e simili 1,9