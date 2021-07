Consumi luce e gas personalizzati con dez it

dez it è la startup milanese che tramite una soluzione nativa digitale, vuole permettere all’utente di gestire il proprio consumo di luce e gas in modo del tutto innovativo

Secondo la relazione annuale realizzata da ARERA , nel 2020 il servizio di maggior tutela serve ancora poco più di metà della clientela domestica, nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla liberalizzazione del mercato. Su 29.5 milioni di utenze domestiche attive, solo il 49,5% degli utenti sceglie un fornitore sul libero mercato e la maggior parte di essi si affida a reti di vendita (agenti), promotori o negozi per il cambio, mentre solo il 4,4% si adatta alle offerte web create dai vari operatori.

Perché quest’ultimo dato è così basso? Sono due le motivazioni principali: la prima è che solo il 25% degli operatori, oggi, propone un’offerta in tal senso; la seconda è data dal fatto che circa il 47% degli utenti prospect che accede alle offerte web abbandona la compilazione del format contrattuale perché troppo lungo e perché la ricerca di informazioni tecniche sulle proprie bollette sono molto spesso difficili da trovare o di non facile lettura.

Per questo nasce dez it , la soluzione nativa digitale che tramite un’app permette agli utenti di creare, in base al proprio stile di vita, un abbonamento per la luce e il gas ad uso domestico.

Si pensi, ipoteticamente, a due famiglie composte dallo stesso numero di persone, che vivono nella stessa zona e hanno lo stesso numero di elettrodomestici. Nonostante i molti aspetti in comune, esse possono avere stili di vita e abitudini di consumo totalmente differenti: chi lavora tutto il giorno fuori consumerà diversamente da chi lavora in smart working o da chi, invece, ha bambini.

“In Italia esiste una generale non percezione sul dettaglio dei propri consumi domestici. Se quasi il 90% degli italiani dichiara infatti di non avere idea del costo del proprio consumo di gas e luce, è anche vero che decifrare una bolletta è più complicato di quanto si creda.” afferma Gianluca Perlangeli, CEO di dez it.

Abbonamento senza sorprese

Con l’app dez it è l’utente a creare step-by-step il proprio abbonamento luce e gas.

Come per Netflix, Sky o un qualsiasi contratto telefonico, l’importo dell’abbonamento dez it è sempre uguale ogni mese, senza sorprese: la differenza è che l’utente non si adegua ad un piano proposto dal fornitore, ma si costruisce su misura l’abbonamento, rispondendo – all’interno dell’app – ad alcune domande sulle proprie abitudini. dez it quindi elabora le informazioni, le confronta con una bolletta che l’utente avrà caricato, e calcola il valore dell’abbonamento mensile.

dez it è pensata per il mercato domestico e nasce per risolvere le problematiche tipiche del cliente privato. Oltre a un’app intuitiva, dez it adotta una comunicazione che non usa tanti giri di parole ma parla la stessa lingua dell’utente finale. Spesso, infatti, il linguaggio troppo tecnico e specifico utilizzato dall’operatore del mercato rischia di creare solo una grande confusione.

Inoltre l’app consente all’utente di tenere monitorati i propri consumi, perchè fornisce al cliente tutte le informazioni per capire come consuma, quando spreca e suggerendogli come ottimizzare l’utilizzo di ogni tipo di elettrodomestico.

“Nel nostro Paese ci sono condotte personali ancora troppo poco consapevoli di quanto si possa evidentemente risparmiare con scelte più sostenibili. Una banalità, ma spegnere gli elettrodomestici in stand by, può significare quasi 100 € in meno all’anno.” spiega Gianluca.

Niente carta e sportelli, ma attenzione alla sostenibilità

dez it, startup milanese, nasce da un’idea di Gianluca Perlangeli e Gabriele Mancini i quali, dopo aver maturato un’esperienza decennale nel mondo delle utilities, hanno scelto di investire tutte le competenze acquisite in un progetto che rispondesse alle esigenze dei consumatori, attraverso un abbonamento costruito sullo stile di vita di ciascuno

dez it infatti non si vuole proporre come l’ennesimo fornitore di luce e gas, ma come servizio che dà all’utente tutti gli strumenti per trovare la propria soluzione, senza rinunciare alla trasparenza.

La scelta di creare un progetto 100% digitale permette di rinunciare a carta e sportelli fisici, ponendo estrema attenzione alla sostenibilità.

La luce e il gas che dez it fornisce infatti sono completamente green: l’energia elettrica proviene solo da acqua, sole, vento, mentre il gas è compensato da attività di forestazione che sono partite ancora prima che dez it fosse negli store, grazie ad una collaborazione con Treedom , piattaforma web che coinvolge le principali aziende italiane nel finanziamento di progetti agroforestali.

È così che è nata dezwood una foresta di 220 alberi che aumenteranno ogni anno, indipendentemente dal numero di clienti che sceglieranno di scaricare l’app. Grazie alla collaborazione con Treedom, dez it risponde a già 13 dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’agenda 2030 dell’Onu.

“Da una parte giocare sulla trasparenza del prodotto, dall’altra istituire un dialogo con l’utente per favorire comportamenti informati e coscienti di risparmio. Inoltre, considerato che solo il 38,1% del totale dell’energia utilizzata in Italia, seppur percentuale in crescita, proviene da fonti rinnovabili, c’è un ampio margine per ispirare giovani, famiglie e utenti a prediligere un’energia più green, che in effetti è già a disposizione e non costa di più”. precisa Gianluca.

Dez it: progetti futuri

L’ambizione del progetto non si pone limiti: dopo l’estate dez it mira a implementare un servizio in grado di monitorare i consumi dei singoli elettrodomestici. Attraverso la tecnologia IOT (che non richiede l’installazione di alcun plugin) potrà venir letta l’impronta di ogni tipo di elettrodomestico, compresi quelli all’avanguardia come quelli più datati.

L’applicazione integrerà, infatti, un sistema di smart metering, che darà consigli preziosi all’utente su come evitare gli sprechi, monitorando e controllando le “tracce” di utilizzo degli elettrodomestici e permettendogli -nel tempo- di risparmiare.

Nei progetti futuri, rientra anche quello di dare vita a una community dez it, che darà la possibilità a tutti i clienti di confrontarsi con altri utenti nella stessa situazione o area geografica.