Chico torna con la canzone Clubhouse

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Clubhouse”, il nuovo singolo di Chico

Clubhouse è una canzone Gangsta Trap trasgressiva, decisa e carica di energia. Accompagnato dalle note di pianoforte di “Zeta Productions” il Rapper di Pordenone parla chiaro dalle prime barre: “Io non perdo tempo su ClubHouse sto nella TrapHouse”. I BPM della produzione sono alti e dalla lirica permea l’intensità dello stile di vita esagerato che l’artista, tra fantasia e realtà, intende descrivere e, con metafore e immagini chiare riesce a trasmettere all’interlocutore, donando a chi ascolta la sensazione di essere in un film crime.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Io non perdo tempo su ClubHouse. Sto nella TrapHouse». Il videoclip ufficiale del brano è stato girato da Argante Baschiera, giovane regista di Trieste. Il video vede la partecipazione della sexy star Sofiya Malakhova in arte “SofyMala”. Il video dalle tematiche molto esplicite offre un’esperienza ad alta intensità trasmettendo a primo impatto una forte carica erotica misto criminal catapultando l’osservatore in un viaggio di luci, effetti speciali, soldi, armi e twerk. Ricetta tipica del Gangsta Rap con la quale il cantante ha voluto omaggiare il genere.

Link al videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=l6P9xAdU1Co

Biografia

Anis Bouh in arte “Chico” (San Vito al Tagliamento, 20 Giugno 1993) è un rapper marocchino naturalizzato italiano. Lo pseudonimo gli viene conferito in adolescenza da amicizie d’infanzia. Dapprima meccanico autoriparatore e nel tempo libero ballerino di break dance, si avvicina al rap intorno all’età di 21 anni pubblicando nel giro di un breve periodo i suoi primi video su YouTube fino ad arrivare alla pubblicazione del suo primo progetto mixtape “Alpha”, uscito nel 2018 composto da 17 tracce. Riscuote un ottimo feedback a livello locale realizzando in edizione limitata una serie di copie in formato fisico (CD) distribuite e vendute on-line e a mano, suonando in gran parte delle occasioni, degli eventi e dei club in regione.

L’artista si prende un periodo di silenzio in cui concepisce un nuovo sound e sembra riscoprire sé stesso portando alla luce sonorità e identità completamente rinnovate e innovative.

Il 18 Giugno 2020 Chico pubblica su Instagram e successivamente sulle piattaforme digitali di distribuzione “PROGETTO SENZA NOME” primo capitolo di una serie di 4 episodi in cui l’artista ci accompagna fra sound street e video mozzafiato puramente trap dalla durata di circa 1 minuto ciascuno. “Progetto Senza nome” è un moodboard musicale ed offre solo un assaggio di quelle che sono le potenzialità del rapper. Ottiene un’ottima risposta per la prima volta anche a livello regionale raggiungendo il Veneto anche grazie al quarto capitolo della serie, “TRAP LIFE” featuring con l’artista DIUM di Padova.

Con “CLUBHOUSE” l’artista conferma le aspettative e dona al pubblico un’opera Gangsta Trap di tutto rispetto, accompagnato dal beat di Fabio Valeri in Arte Zeta Productions: Produttore e Art Director di Portogruaro, il quale ha saputo tenere alto il livello di adrenalina durante tutto l’arrangiamento del singolo.Semplice e diretto, Chico sorprende continuamente i suoi fan dimostrando poliedrica nello scrivere e nella stilistica.

Instagram: https://www.instagram.com/iamchicobaby/

Facebook: https://www.facebook.com/chicobkzn/