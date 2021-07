Radio Trapani debutta con Growing Strong

“Growing Strong” è il debutto di Radio Trapani, disponibile negli store digitali: il video del singolo è un sogno synth pop

Growing Strong è il singolo di debutto di Radio Trapani, artista e producer originario di Domodossola ma da alcuni anni di base ad Amsterdam. Il brano racconta la dinamica di due amanti agli inizi di una relazione: passando tutto il loro tempo insieme finiscono per volerne sempre di più e non poterne più fare a meno. Ispirato da un’esperienza personale cita momenti di vita ordinaria, domestica e quotidiana, che si caricano improvvisamente di un valore languido e straordinario.

Inizialmente composta alla chitarra, durante la lunga gestazione, dal 2018 ad oggi, viene ri-registrata più volte. In modo naturale evolve e si colora diventando una canzone dalle sonorità dance. Una direzione inaspettata che pone le basi per il progetto Radio Trapani, una ricerca della perfetta canzone pop fra sperimentazione sonora e compositiva, sentimentale e di genere.

Growing Strong, primo singolo di una prima serie di brani in uscita nei prossimi mesi per l’etichetta indipendente Spazio Dischi, esce accompagnato da un video ufficiale lisergico quanto scanzonato in cui lo stesso artista, accompagnato dalla sua band, si lancia in una sghemba coreografia in cui i tre musicisti, sorprendentemente aggraziati, interpretano il brano mentre sul green screen appaiono fiori, prati e cieli, ambientazioni suggestive e bucoliche in un ipnotico sogno synth pop in cui è facile perdersi abbandonando ogni inibizione.