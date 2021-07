Le Tendenze online con il brano Voglio partire

In radio, disponibile sulle piattaforme e negli store digitali, “VOGLIO PARTIRE” il nuovo singolo de Le Tendenze in distribuzione Artist First

Disponibile in radio, disponibile sulle piattaforme e negli store, “VOGLIO PARTIRE” il nuovo singolo de LE TENDENZE (distribuzione Artist First), brano libero e movimentato.

Le Tendenze raccontano: “per noi questo brano descrive il senso di libertà che cercavamo, quella voglia di partire, di andare avanti, di non mollare, di cercare l’amore in noi per poterlo condividere con il mondo.”

Lo special-video di “Voglio Partire” ci porta in un mondo a fumetti in cui i due protagonisti, Francesco e Daniele, si accorgono che dentro di loro sta trovando sempre più spazio il desiderio di vivere una vita ricca d’amore e felicità! Cosa assolutamente condannata nella città di ‘Neurotown’, dove il video è ambientato, che è ancora travolta dal potere inquinante degli ‘Psiconauti’. Realizzato questo, l’obbiettivo de Le Tendenze non è fuggire ma poter condividere attraverso le note il loro messaggio di speranza. Per farlo i due protagonisti si avventurano in un viaggio nel cuore del deserto, il quale nasconde una sorpresa. I disegni sono di Maristella Portalupi e l’animazione, montaggio ed effetti speciali di Lucas Falquez Moreira.

QUI IL VIDEO: https://youtu.be/gKkKvkpxki0

LE TENDENZE il duo milanese dei fratelli Saibene, Daniele e Francesco. Quando erano bambini il padre suonava la sua 12 corde “Ibanez Concord”, e loro spaventati piangevano costringendolo a smettere. Ma poi Daniele, all’età di 17 anni, chiede al padre di insegnargli a suonare la chitarra. Lo strumento tanto temuto da bambino diventa per lui il tramite con cui liberare le frustrazioni adolescenziali e le problematiche con i bulli della scuola. Anche Francesco vive delle situazioni simili, e sceglie di sfogarsi picchiando su piatti e rullante. E qui avviene il contatto, nasce la tendenza che unisce oltremodo le loro strade: la musica. Iniziano a scrivere e cantare le loro canzoni, il loro timido istinto ha trovato la via della libertà! Oggi Le Tendenze sono due ragazzi di 24 e 29 anni con un approccio caleidoscopico e multicolore alla musica. Nel corso degli anni la loro curiosità e le loro diversità li hanno portati a mescolare tanti stili e a creare la coesione sonora che solo due fratelli possono avere. Daniele, laureato in chimica, vive la musica come un laboratorio in cui creare e sperimentare nuove “formule emotive”. Un vero scienziato musicale. Francesco, lui e la scuola sono sempre stati, per dirlo alla social, “in una relazione complicata” e questo lo porta a diventare tecnico audio, presagio del fatto che la musica sarebbe stata per sempre al centro della sua vita. Lui è il fantasista sonoro del duo, e anche un discreto boxeur. Produce, suona e mixa i nuovi brani. Le Tendenze nel 2016, aprono i concerti di Adriano Viterbini e Cosmo all’evento “Polisuona”, e di supporto a Rigo Righetti (storico bassista di Ligabue) durante “Rock in Park”. Nella primavera 2018 esce “LE TENDENZE”, omonimo EP d’esordio, ricco di sonorità elettro-rock, a cui segue un tour di 16 date. Ad ottobre 2018 sono ospiti su Rai2 a “Generazione Giovani” trasmissione condotta da Milo Infante. Ottobre 2019 esce “LA VITA DI UN CLOWN”, a settembre del 2020 lanciano “BUGIARDO (happy birthday)” seguito a novembre da “OSSIGENO (mi sei mancato)”, e il 26 Marzo 2021 arriva “VIVERE LEGGERI”.

In attesa dell’arrivo del nuovo album un’altra anticipazione con “VOGLIO PARTIRE”.

