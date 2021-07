Kevin follet pubblica il singolo Keep It Rollin’

Keep It Rollin’ è il secondo singolo firmato Kevin Follet estratto dal nuovo album BINARY KINGDOM, in arrivo entro la fine dell’anno per l’etichetta Drummond DSP

Fuori sui principali canali di distribuzione digitali, KEEP IT ROLLIN’ il secondo singolo firmato Kevin Follet estratto dal nuovo album BINARY KINGDOM, in arrivo entro la fine dell’anno per l’etichetta Drummond DSP.

Si riconferma l’ecletticismo dell’artista veronese assieme alla persistente voglia di esplorare e sperimentare continuamente territori sonori non categorizzabili diversamente dall’unica etichetta ammessa: l’impronta Folletiana che contraddistingue queste creazioni.

Quasi trent’anni di produzioni ed esperienza lasciano al provetto giocoliere delle forme d’onda la libertà d’espressione che gli permette di stupire continuamente il pubblico a ogni nuovo lavoro.

Keep It Rollin’ è un gioco di ruoli tra armonie d’ambiente e rullate, appunto, che creano un tappeto sonoro metamorfico, delicato e coinvolgente che portano Kevin Follet sempre più verso un ambiente muto che necessita di sonorità: le sue colonne sonore.

In attesa di un ritorno sui palchi e nei club, non ci resta che attendere questa nuova esperienza.

Kevin Follet è un esponente veronese della musica elettronica contemporanea distintosi per ricerca, innovazione e sperimentazione. Un artista dalle molteplici identità, che gli hanno permesso di prendere parte a numerosi progetti, proponendo un ventaglio di esperienze sonore incredibilmente vasto.

Polistrumentista, dal ’92 ad oggi, ha fatto suoi i più svariati generi: elettronica, edm, idm, trip hop, sperimentale, drone, ambient, punk, jazz, crossover, post metal, sludge. Tra i progetti che lo vedono tuttora impegnato citiamo le band WOWS, Dark Inc. e Cavrones, come solista invece citiamo Viscera AV Show e Sleep Disorder AV Show, progetti che gli hanno consentito di esibirsi in tutta Italia ed anche all’estero.

Dal 2010 è socio fondatore di Drummond Records, etichetta discografica di musica elettronica che ha all’attivo numerose produzioni ed un roster di oltre 25 artisti tra nazionali ed internazionali.

Ha condiviso il palco con: Shigeto, Superpitcher, Petar Dundov, Arturo Hevia, Einmusik, Tim Paris, Brando Lupi, Ricardo Tobar, Ryan Davis, Tiger Rose, Eraldo Bernocchi, Naresh Ran, Hate & Merda, Bologna Violenta, Chrch, Mayhem, Storm{o}, Estatic Vision solo per citarne alcuni.

https://kevinfollet.com/

https://kevinfollet.bandcamp.com/