Dermatite atopica: nuovo anticorpo da Amgen e Kyowa Kirin

Dermatite atopica: Amgen e Kyowa Kirin hanno annunciato un accordo per sviluppare e commercializzare KHK4083, un anticorpo monoclonale anti-OX40

Amgen e Kyowa Kirin hanno annunciato un accordo per sviluppare e commercializzare congiuntamente KHK4083, un anticorpo monoclonale anti-OX40 per il trattamento della dermatite atopica e potenzialmente di altre patologie autoimmuni.

Secondo i termini dell’accordo, Amgen guiderà lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione del farmaco in tutto il mondo, a esclusione del Giappone dove Kyowa Kirin manterrà tutti i diritti. Quest’ultima inoltre co-promuoverà KHK4083 con Amgen negli Stati Uniti e potenzialmente anche in altri mercati, compresi quello europeo e asiatico. Amgen effettuerà un pagamento anticipato di 400 milioni di dollari a cui potrebbero aggiungersi fino a ulteriori 850 milioni di dollari, oltre a royalty significative sulle future vendite globali.

KHK4083 è un anticorpo monoclonale anti-OX40 completamente umano, scoperto da Kyowa Kirin e progettato con la tecnologia di defucosilazione brevettata POTELLIGENT in modo da potenziarne l’attività di citotossicità cellulare (ADCC) anticorpo-dipendente. OX40 è una molecola co-stimolante membro della famiglia del recettore del fattore di necrosi tumorale (TNFR). Svolge un ruolo importante nel mantenimento della proliferazione e sopravvivenza delle cellule T e nella formazione delle cellule T della memoria. OX40 è espresso sulla superficie delle cellule T effettrici (CD4 positive) attivate dagli antigeni. KHK4083 funziona in due modi: impedisce alla molecola di legarsi al suo ligando, bloccandone così la funzione, ed esaurisce quelle cellule T attivate nelle aree di malattia infiammatoria o autoimmune, come le eruzioni cutanee di pazienti con dermatite atopica.

Lo scorso febbraio Kyowa Kirin ha annunciato i risultati positivi di uno studio di fase II in pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, che verranno presentati in versione completa al congresso della European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) il prossimo settembre.

Risultati di fase II positivi

Secondo quanto riferito da Kyowa lo scorso febbraio, KHK4083 ha raggiunto l’endpoint primario in uno studio clinico di fase II randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo condotto negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e in Germania. La sperimentazione ha coinvolto 274 pazienti con dermatite atopica da moderata a grave non adeguatamente controllata con agenti topici.

Tutti i gruppi trattati con il farmaco hanno raggiunto una superiorità significativa rispetto alla coorte placebo per l’endpoint primario della variazione percentuale rispetto al basale nell’Eczema Area and Severity Index (EASI) a 16 settimane. È stata statisticamente significativa anche la percentuale di pazienti che hanno raggiunto un punteggio EASI-75 e un punteggio di 0 o 1 nell’Investigator’s Global Assessment (IGA) con un miglioramento di almeno 2 punti dopo 16 settimane in tutte le coorti KHK4083 rispetto alla coorte placebo. Il farmaco ha mantenuto la sua efficacia anche oltre la settimana 16.

Gli eventi avversi comuni emergenti dal trattamento sono stati piressia, nasofaringite, peggioramento della dermatite atopica e brividi durante le prime 16 settimane. Piressia e brividi erano di intensità da lieve a moderata, in gran parte dovuti alla reazione all’iniezione e osservati solo dopo la prima somministrazione. Non ci sono state reazioni gravi di ipersensibilità e nessun decesso.

Una collaborazione consolidata

Nel 1984 Amgen e Kirin Holdings, la compagnia madre di Kyowa Kirin, hanno costituito una joint venture al 50% per sviluppare e commercializzare epoietina alfa (Epogen) per l’anemia, che nel 1989, è diventato il primo farmaco Amgen approvato negli Stati Uniti e nel 1990 il primo farmaco Kirin approvato in Giappone. Nel tempo la partnership ha incluso lo sviluppo e la commercializzazione di molti altri farmaci e nel 2017 le società hanno annunciato che la joint venture sarebbe diventata una consociata interamente controllata da Amgen, con Kyowa Kirin come licenziataria di alcuni prodotti nella regione Asia-Pacifico.

«Kyowa Kirin è stato uno dei primissimi collaboratori di Amgen e siamo lieti di unire ancora le nostre forze per portare avanti questa promettente risorsa per il trattamento della dermatite atopica», ha affermato Robert Bradway, presidente e amministratore delegato di Amgen. «Sfrutteremo la nostra esperienza ventennale nelle malattie infiammatorie per aiutare a realizzare il pieno potenziale di KHK4083 il più rapidamente possibile».