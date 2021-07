Convulsioni neonati: uso antiepilettici è variabile

La durata del trattamento dei farmaci antiepilettici (ASM) per le convulsioni neonatali sintomatiche acute è variabile secondo un nuovo studio

La durata del trattamento dei farmaci antiepilettici (ASM, anti-seizure medication) per le convulsioni neonatali sintomatiche acute è variabile. Pubblicato online su “JAMA Neurology”, un recente studio clinico randomizzato comparativo di efficacia di fenobarbital rispetto al placebo dopo la risoluzione di convulsioni sintomatiche acute non ha evidenziato alcuna differenza in termini di neurosviluppo funzionale o rischio di epilessia tra neonati all’età di 24 mesi, indipendentemente dal fatto che i farmaci anticonvulsivanti fossero stati interrotti o mantenuti nei pazienti al momento della termine degli attacchi.

Comune il mantenimento della terapia per preoccupazioni cliniche

«Questi risultati supportano l’interruzione degli ASM per la maggior parte dei neonati con convulsioni sintomatiche acute prima della dimissione dall’ospedale, un approccio che può rappresentare un cambiamento nella pratica basato sull’evidenza per molti medici» scrivono i ricercatori coordinati da Hannah C. Glass, neurologa pediatrica, fondatore e condirettrice del nido di infanzia di assistenza neurointensiva e direttrice dei servizi di assistenza critica neonatale presso la University of California e al San Francisco Benioff Children’s Hospital.

Gli ASM possono essere mantenuti nel corso dell’infanzia per mesi o anni inutilmente, secondo i ricercatori, a causa delle preoccupazioni per le convulsioni continue e l’epilessia a insorgenza precoce. Glass e colleghi hanno studiato l’impatto dell’interruzione precoce dell’ASM dopo la risoluzione delle convulsioni neonatali sintomatiche acute ma prima della dimissione ospedaliera sul neurosviluppo funzionale e sul rischio di epilessia a 24 mesi di età.

Nessuna differenza a 24 mesi verificata dal questionario WIDEA-FS

Questo studio di efficacia comparativo, prospettico, osservazionale e multicentrico ha arruolato 303 infanti con convulsioni neonatali sintomatiche acute che sono nati tra luglio 2015 e marzo 2018 e si sono iscritti a nove centri del Registro delle Convulsioni Neonatali con unità di terapia intensiva neonatale di livello IV e programmi di epilessia pediatrica.

Lo studio ha incluso un numero leggermente superiore di neonati maschi (56%) rispetto alle femmine. Glass e colleghi hanno monitorano continuamente i neonati utilizzando un elettroencefalogramma convenzionale.

Il dosaggio e il trattamento sono stati impiegati sotto la consulenza degli operatori sanitari locali. I ricercatori hanno raccolto dati su tipo di ASM, interruzione o mantenimento del trattamento e tempistica e dosaggio dei farmaci.

I ricercatori hanno anche analizzato i fattori demografici, clinici e di causalità primaria delle convulsioni. I genitori dei neonati hanno riportato gli esiti del neurosviluppo al 12°, 18° e 24° mese, confermati da una revisione della cartella clinica.

L’esito principale dello studio è stato il neurosviluppo funzionale a 24 mesi, che Glass e colleghi hanno misurato utilizzando il questionario Warner Initial Development Evaluation of Adaptive and Functional Skills (WIDEA-FS).

Su 303 neonati, il 43% delle convulsioni è stato causato da encefalopatia ipossico-ischemica, il 26% da ictus ischemico, il 18% da emorragia intracranica e il restante 13% da un’altra lesione cerebrale acuta.

Gli operatori sanitari locali hanno prescritto il fenobarbital come primo ASM di carico nel 90% dei neonati. Al momento della dimissione, la maggioranza dei pazienti (64%) sono stati mantenuti sull’ASM (P <0,001).

Il mantenimento dell’ASM si è verificata più spesso nei neonati con elevati carichi convulsivi, decorso clinico complesso e risultati neurologici anomali al momento della dimissione. La durata media del trattamento con ASM nei neonati con mantenimento del farmaco è stata di 4 mesi rispetto a 6 giorni tra quelli il cui l’ASM è stato interrotto.

Nei 270 bambini che sono tornati a 24 mesi di età per il follow-up, il punteggio mediano WIDEA-FS è stato di 164, con un punteggio leggermente più alto (+4 punti; 2%) nei bambini i cui farmaci sono stati interrotti prima della dimissione ospedaliera (37%). Tuttavia, i ricercatori non hanno osservato alcuna differenza tra le due coorti per quanto riguarda il neurosviluppo funzionale o l’epilessia a 24 mesi.

Proseguire il trattamento non modifica la prevenzione delle crisi

«I nostri risultati suggeriscono che rimanere sugli ASM dopo aver lasciato l’ospedale non protegge i bambini dalle convulsioni continue o dal prevenire l’epilessia e non cambia i risultati dello sviluppo» scrivono Glass e coautori.

«La maggior parte dei bambini in questo studio è tornata a casa in trattamento con ASM, il che suggerisce che dobbiamo ripensare alla pratica standard. Non abbiamo mai avuto dati così solidi da più centri per supportare questo tipo di cambiamento per i neonati con convulsioni» scrivono.

In sintesi, concludono, «questi risultati supportano l’interruzione dell’ASM prima della dimissione ospedaliera per la maggior parte dei neonati con convulsioni neonatale sintomatiche acute».

Riferimenti

Glass HC, Soul JS, Chang T, et al. Safety of Early Discontinuation of Antiseizure Medication After Acute Symptomatic Neonatal Seizures. JAMA Neurol. 2021 May 24. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.1437. Epub ahead of print.

