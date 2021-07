Vaccini Covid proteggono anche i malati oncologici

La vaccinazione è efficace nei malati oncologici, ma gli studi dimostrano che è fondamentale non fermarsi alla prima dose.

Una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati su Lancet Oncology dai ricercatori del King’s College di Londra ha confrontato la risposta al vaccino Pfizer-BioNTech in tre categorie di persone: quelle con tumori solidi, quelle con tumori ematologici e quelle senza tumore. I pazienti con tumore rispondono meno bene, anche a seconda del tipo di cancro da cui sono affetti, ma comunque la seconda dose è fondamentale per ottenere i migliori risultati possibili in tutte le categorie.

In dettaglio, dopo la prima dose le risposte sono state del 94 per cento nelle persone sane, del 38 per cento in quelle con tumori solidi e del 18 per cento in quelle con tumori ematologici.

Un successivo confronto tra chi aveva e chi non aveva ricevuto la seconda dose ha chiarito l’importanza del richiamo: dopo la seconda dose le percentuali di risposta sono state del 100 per cento nelle persone sane, del 95 per cento nei pazienti con tumori solidi e del 60 per cento in quelli con tumori ematologici. Percentuali che si sono fermate a 86, 30 e 11 per cento in chi non ha ricevuto il richiamo.

Dati simili sull’importanza della seconda dose sono emersi anche da uno studio i cui risultati sono stati pubblicati su Lancet Hematology e che ha coinvolto pazienti con mieloma multiplo: la risposta è stata del 56 per cento dopo la prima dose e del 70 per cento dopo la seconda. È inoltre importante sottolineare che non ci sono state differenze di risposta tra i pazienti che hanno ricevuto il vaccino Pfizer e quelli che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca.

Il richiamo è anche essenziale per la protezione contro le possibili varianti virali.