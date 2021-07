Stile di vita sano primo alleato contro il cancro alla prostata

Ancora prove a supporto dei potenziali benefici di uno stile di vita sano. La notizia arriva dall’ultimo congresso dell’American Association for Cancer Research e riguarda gli uomini con un alto rischio ereditario di sviluppare il tumore della prostata. Secondo uno studio statunitense, la probabilità per queste persone di incorrere in una forma particolarmente aggressiva del tumore è più bassa quando adottano abitudini e comportamenti sani. “La riduzione dei casi di malattia con queste caratteristiche negli uomini con uno stile di vita sano ci dice che anche una predisposizione genetica ad ammalarsi di un cancro della prostata particolarmente aggressivo può essere compensata” afferma Anna Plym, dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, e autrice dello studio.

Secondo le stime del 2020, in Italia il cancro della prostata resta il tumore più diagnosticato negli uomini, con 36.074 nuove diagnosi, vale a dire circa il 19 per cento di tutti i tumori maschili (esclusi quelli della pelle non melanomi). Si tratta comunque di una malattia con un’alta percentuale di sopravvivenza, tranne che per alcune forme particolarmente aggressive, tra le quali quelle che presentano fattori di rischio ereditari. L’effetto di alcune abitudini e comportamenti sulla probabilità di sviluppare il tumore non è del tutto chiaro, ma vi sono prove, seppur limitate, che suggeriscono che un elevato consumo di prodotti lattiero-caseari faccia aumentare il rischio. A contribuire in modo significativo allo sviluppo di una forma grave della malattia sono però soprattutto i fattori di rischio genetici.

I risultati dello studio confermano i benefici di abitudini e comportamenti sani per la prevenzione del cancro. Inoltre sottolineano, secondo l’autrice, l’importanza della sorveglianza attiva con esami di controllo (misurazione del PSA ed ecografie) per gli uomini che hanno già avuto casi di cancro della prostata in famiglia. Per gli autori un programma di controlli mirati consentirebbe di individuare le forme potenzialmente letali quando sono ancora curabili.