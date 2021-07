Rimini: all’Arena Lido 2 mesi di concerti e spettacoli

L’eccezionale estate di Arena Lido: due mesi di concerti, spettacoli e cinema nella scintillante cornice della Darsena di Rimini. Il programma

I grandi concerti, con i Subsonica, Willie Peyote, Rockin’1000, I Ministri, Margherita Vicario, Grupo Compay Segundo, Mogol, i tributi a Lucio Battisti, Ivan Graziani, Bob Dylan. Il grande schermo, con le Notti Bianche, le serate a tema dedicate al miglior cinema italiano e internazionale e ai suoi protagonisti. E ancora la danza, gli artisti locali, gli incontri e le eccellenze gastronomiche a km zero e dal mondo, per offrire ogni sera il piacere di stare insieme in uno dei luoghi con i tramonti più belli della costa. Si inaugura venerdì 2 luglio il cartellone di appuntamenti dell’Arena Lido, alla Darsena di Rimini. Due mesi di eventi, tutti i giorni sino alla fine di agosto, promossi da FOH Productions in collaborazione con Cinema Fulgor, Notorius Rimini Cineclub, Giometti Cinema e Unipol Arena, con il sostegno del Comune di Rimini e Marina di Rimini.

CONCERTI

La musica riparte all’Arena Lido il 22 luglio con il Grupo Compay Segundo: direttamente dal Buena Vista Social Club gli ambasciatori del “Son cubano” e delle musiche del leggendario Francisco Repilado Munoz (più noto come Compay Segundo).

Venerdì 23 e sabato 24 luglio ROCKIN’1000 PARTY, il doppio appuntamento a cura di Rockin’1000, la più grande Rock Band al mondo, nota per aver portato i Foo Fighters a Cesena, oggi si esibisce nei grandi stadi (nel 2022 suoneranno allo Stade de France di Parigi dopo l’enorme successo della prima edizione). L’Arena Lido verrà travolta dall’energia dei Mille, impazienti di ricominciare a suonare insieme nel format Power 100, il live con la formazione da 100 elementi; ci sarà la proiezione di We are the Thousand – regia di Anita Rivaroli, il film che sta facendo il giro dei più importanti festival cinematografici internazionali e il Rotation Stage di Rockin’1000, che vedrà i musicisti impegnati a rotazione in una jam session continua. A conclusione delle due serate, la selezione musicale featuring Velvet Music&Factory, che fa il suo grande ritorno e parteciperà a numerosi eventi dell’Arena Lido.

Il 1° agosto, in occasione della Notte Rosa, all’Arena Lido sbarca l’alternative rock de I Ministri, che dopo il singolo “Peggio di Niente” presentano il nuovo EP “Cronaca nera e musica leggera”.

Il 6 agosto sarà protagonista il rapper Willie Peyote, che reduce dal successo sanremese di “Mai dire Mai (La locura)” torna in tour per presentare il nuovo disco “IoDegradabile”.

Il 10 agosto “Fuochi sulla Collina”, omaggio al grande Ivan Graziani, di Andrea Scanzi e Filippo Graziani. Ivan Graziani è stato uno fra i primi artisti a far davvero dialogare rock e cantautorato. Amato ancora tanto, ma mai ricordato abbastanza, “Fuochi sulla collina” è l’incontro-spettacolo concepito dal figlio Filippo, che lo interpreta come nessuno, e da Andrea Scanzi, che a teatro ha già portato con successo Giorgio Gaber e Fabrizio De André.

Big sul palco dell’Arena Lido anche il 12 agosto con i Subsonica, gruppo cult del panorama rock elettronico italiano che con la tournee estiva riprende a suonare dal vivo e festeggia 25 anni esatti dall’inizio della propria storia, ritornando ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali.

Il 18 agosto un evento unico: per i suoi 85 anni, Mogol incontra gli artisti riminesi. L’eccezionale autore sarà a Rimini per raccontare 50 anni di musica attraverso i suoi aneddoti, le sue storie emozionanti e attraverso la voce di alcuni tra i più importanti cantanti riminesi che interpreteranno i suoi brani indimenticabili. In scaletta i successi di Lucio Battisti, insieme a quelli di Adriano Celentano, Mina, Patty Pravo, Equipe84, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Dik Dik.

Il 20 agosto la serata Dylan 80: i Rangzen, Lorenzo Semprini & band, Leo Meconi e Roberta Montanari daranno vita ad un omaggio musicale unico, con momenti acustici ed elettrici, andando a pescare dall’infinito Songbook del grande storyteller americano,

Il 27 agosto si esibirà invece la talentuosa Margherita Vicario, cantautrice e attrice. Il suo primo album, “Bingo”, è il compendio di un percorso artistico puro e onesto, uno stile molto marcato e riconoscibile che unisce musicalità e contenuti.

L’Arena Lido ospiterà inoltre alcuni dei concerti del festival Crossroads (3 luglio “Fly me to the moon”, omaggio a Frank Sinatra con la Italian Jazz Orchestra, special guest Sarah Jane Morris & Nick The Nightfly; 25 luglio Avishai Cohen Trio).

Inizio concerti ore 21, ingresso a pagamento, biglietti su TicketOne e Liveticket.

CINEMA

La programmazione del grande schermo inaugura il programma di Arena Lido il 2 luglio con le Notti bianche del Cinema, la festa di mezz’estate che propone una maratona non-stop tra film, incontri ed eventi dedicati alla settima arte (ingresso gratuito). La serata è dedicata a una pellicola iconica: “Fantozzi”, con lo strepitoso Paolo Villaggio diretto da Luciano Salce, restaurata dalla Cineteca di Bologna a 40 anni dalla sua uscita nelle sale italiane.

Ogni martedì, inoltre, l’Arena Lido offre l’appuntamento fisso con il Cinema Bistrot. La proiezione delle opere dei più rappresentativi registi statunitensi, messicani, spagnoli e asiatici sarà accompagnata da menù a tema per immergersi con tutti i sensi nell’atmosfera dei film, in collaborazione con Chiama Cucina.

Il giovedì è la serata Cinema DiVino: ottime pellicole accompagnate dalla degustazione delle eccellenze vitivinicole e birrarie del territorio.

Domenica 4 e 18 luglio due serate in cui il cinema celebra gli anni delle disco. Il 4 in proiezione in anteprima regionale il film-documentario Disco Ruin, 40 anni di club culture italiana, preceduto dall’evento “Tenera è la notte. La riviera della club culture rende omaggio a Claudio Coccoluto“: dalle 19 un viaggio nella musica dance e nel clubbing della riviera con Daniele Baldelli, Ricky Montanari, Lombo, NicoNote, Pierfrancesco Pacoda. Il 18 proiezione di Riviera Clubbing.

Il 19 agosto la serata Fellinette-Film Commission Emilia-Romagna: una selezione di cortometraggi e prestigiose produzioni della Film Commission, con un’attenzione particolare a “La Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini, alla presenza della regista e dei produttori. Il corto sostenuto dalla Film Commission è reduce dal recente riconoscimento con il prestigioso premio speciale dei 75 anni dei Nastri d’Argento.

E ancora, il cinema Family per grandi e piccini, le pellicole in uscita nazionale, incontri con autori e registi. Saranno a Rimini, fra gli altri, Pupi Avati, Federico Zampaglione, Giovanni la Parola.

Inizio proiezioni ore 21.30 (intero 7 euro, ridotto 6 euro, 5 kids, riduzioni disponibili negli esercizi convenzionati).

DANZA

Nell’estate 2021 l’Arena Lido diventa anche un teatro a cielo aperto per la danza, ospitando dal 24 luglio le serate dedicate alle più famose scuole. Appuntamento dal 24 giugno al primo luglio, poi il 6, il 16 e chiusura da non perdere il 26 luglio con l’emozionante spettacolo di Kledi Kadiu e delle stelle della classica. Kledi, artista di straordinario talento, presenterà gli amici e colleghi ballerini di una vita in uno spettacolo di danza in omaggio a Rimini, città che è diventata la sua nuova casa da tre anni, con programma che prevede coreografie classiche e contemporanee.

FOOD & DRINK

Un aperitivo al tramonto, una pizza con gli amici, una cena informale, un giro con la famiglia: con la sua food court l’Arena Lido è anche lo scenario ideale per passare una serata, passeggiare lungo i pontili della darsena, rilassarsi in piena sicurezza. Ogni tante proposte in collaborazione con Darsena Sunset Bar, in partnership con Come stai?, e una particolare attenzione alla sostenibilità grazie all’uso di bicchieri, piatti e posate green.

ACCESSIBILITA’

Arena Lido è studiata per poter abbracciare tutte le esigenze, dai 372 posti per l’arena cinema fino a 1000 posti dedicati agli eventi di musica dal vivo. E’ raggiungibile in bici, con il traghetto dal Faro a San Giuliano sulla Destra del Porto, con la navetta gratuita, in auto parcheggiando comodamente nei posti auto sottostanti (ingresso dalla Darsena): all’Arena Lido si arriva facilmente con ogni mezzo.

CONTATTI

Arena Lido

Darsena Marina di Rimini, viale Ortigara 80, Rimini

www.facebook.com/arenalidorimini

arenalidorimini@gmail.com