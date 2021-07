Quarto singolo per i Death Of A Legend

“Dance Hall Tornado” è il quarto singolo dei Death Of A Legend: il brano è disponibile online sulle piattaforme streaming

Dopo il successo dei primi tre singoli, i Death Of A Legend presentano oggi Dance Hall Tornado. La canzone vuole ricordare i buoni vecchi tempi e, Trippy, cantante della band, dichiara: “Dance Hall Tornado è una canzone che parla dei bei tempi, di bere e di andare in giro con gli amici. È una canzone sul ritrovarsi in situazioni casuali e divertenti con personaggi strani mentre si è completamente ubriachi. A tutti noi queste situazioni sono mancate per troppo tempo. Salute!”

Dance Hall Tornado è accompagnata da un visualizer video creato da Federico Quistini. La band ha scelto di utilizzare l’ambientazione del Luna Park, in quanto è un posto che, nell’immaginario collettivo, trasmette le stesse sensazioni che generano le situazioni divertenti narrate nel brano.

I Death of a Legend sono una band rock’n’roll formata da membri della scena hardcore punk milanese e schierano: Trippy alla voce, Mark alle chitarre, Zane al basso e Don Malasorte alla batteria. Il loro stile mescola iconici beat del rocker blues Danko Jones, sfaccettature grezze di band come Maylene and the Sons of Disaster e The Bronx ed un groove tipico dei primi Volbeat.

