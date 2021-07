Matilde G online con la nuova canzone

Dopo l’uscita di “Doorbell”, suo contagioso inno pop, disponibile online sulle piattaforme digitali “Milk n’ honey”, il nuovo singolo di Matilde G

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “MILK N’ HONEY” (The Kennel AB), nuovo singolo di MATILDE G. Dopo l’uscita di “Doorbell”, suo contagioso inno pop pubblicato a inizio anno, MATILDE G torna con un nuovo singolo estivo e provocatorio dal titolo “MILK N’ HONEY”. Con il timbro vocale unico e sfacciato della giovane artista, il brano dà voce e forma alle fantasie senza limiti di un adolescente che vuole vivere nuove esperienze e di viaggiare per il mondo, esprimendo un desiderio di libertà senza confini e restrizioni.

Spiega Matilde G a proposito del nuovo pezzo: «Ho sedici anni e alla mia età vado incontro ai vincoli tipici di qualsiasi adolescente, inclusi gli impegni scolastici, la famiglia, i condizionamenti sociali, il giudizio degli altri. Posso essere giovane, ma ho sempre voglia di fare di più, non solo nella musica, ma anche come persona aperta alla scoperta delle gioie della vita e della libertà. Milk N ‘Honey è stato scritto come antidoto giocoso e allegro a queste restrizioni in cui mi sento imprigionata».

“Milk N’ Honey” è stato prodotto da Caesar & Loui, professionisti ben noti nel panorama musicale che hanno precedentemente lavorato con artisti internazionali, tra cui Monsta X, TWICE, Red Velvet e NCT 127.

Biografia

Matilde G, nome d’arte di Matilde Girasole, è una cantante, compositrice, autrice e musicista. Nata a Roma con la passione per la musica, ha studiato canto fin da piccola con i migliori vocal coach italiani, tra cui il maestro Marco Vito (Amici, The Voice of Italy, Ti Lascio Una Canzone) ed è stata sul podio dei più importanti festival nazionali, tra cui il Tour Music Fest e il VideoFestivalLive. Italiane le sue prime produzioni musicali, curate da professionisti del calibro di Andrea Casamento (Maestro della Prova del Cuoco) Steve Luchi (famoso batterista e produttore di vari artisti, tra cui J-Ax e Irene Grandi) e Roberto Vernetti (vocal coach XFactor e producer per Malika Ayane tra gli altri). Nel 2019 si è trasferita a Singapore, dove si è fatta subito conoscere cantando nei locali della città e posando come modella per fotografi asiatici. Inoltre, si è posizionata prima tra i cantanti al Singapore’s Got Talent, terza al KWC Singapore e prima tra gli italiani al concorso mondiale ISing World. Ha studiato canto (8th grado Trinity College), pianoforte (5th grade Trinity College) e teoria musicale (5th grade ABRSM). Suona anche la chitarra e ha competenze di tecnologia musicale. Bilingue inglese-italiano e spagnolo buon livello.

Matilde G posta quotidianamente su Instagram e Facebook, dove condivide bellissime cover delle sue pop star preferite (Lady Gaga, Ariana Grande, Rihanna, Demi Lovato), interessanti collaborazioni con artisti di tutto il mondo e foto. Le sue canzoni che passando dallo stile ballad all’elettro-pop, ci raccontano la sua vita di teenager: una relazione a distanza dopo il trasferimento a Singapore (The Distance), un amore complicato che non funziona (In My Mind), la sua voglia di diventare una pop star (Cup Of Tea) e di come lei si senta diversa da come famiglia e insegnanti la vorrebbero (Sorry Wrong Person), la sua voglia di lasciarsi andare ai piaceri della vita (Doorbell), specialmente in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, tema ripreso con ancora maggior enfasi nell’ultima release Milk N’ Honey, nel quale esprime il desiderio di vivere senza limiti e confini. Matilde G dice che “le vere passioni non si sviluppano per un motivo, ma nascono insieme a noi”. Lei è nata con una vera ossessione per la musica, ha una playlist sempre accesa in testa che non si spegne mai, qualsiasi altra cosa stia facendo. Anche i suoi sogni hanno sempre una colonna sonora! Alla fine del 2020 è stata notata da un’etichetta svedese di successo, The Kennel AB, che si occupa anche di produzione e publishing e che negli ultimi dieci anni ha prodotto più di 100 canzoni che sono arrivate #1 nelle chart hits internazionali (Celine Dion, The Scorpions, BTS, Pussicat Dolls, solo per citare alcuni artisti prodotti). E così che, ancora giovanissima, Matilde G firma il suo primo contratto discografico e viene messa sotto la sapiente guida del loro managing director per l’Asia Julius Ng, veterano dell’industria discografica (tra le varie posizioni, ex managing director Sony Music Asia). “Doorbell” è stato il primo brano prodotto con la The Kennel e il 4 giugno uscirà in radio e in digitale il secondo brano di produzione svedese, “Milk n’ Honey” , già preso in licenza da importanti labels in Asia, tra cui la Universal Music Group in Malesia e India. Ispirata da icone del pop femminile come Ariana Grande e Lady Gaga, Matilde G non si vergogna di mostrare il suo talento la sua creatività quando si tratta di scalare le classifiche musicali, dove l’abbiamo vista portare energia giovane e fresca, aggiungendo il suo stile unico “Matilde G” alla scena del pop internazionale.

