La nuova Endorphin Trail di Saucony è in vendita

Studiata per elevare il concetto di velocità anche in montagna, Endorphin Trail sfrutta la tecnologia SPEEDROLL abbinata all’ammortizzazione ultraleggera in PWRRUN PB di Saucony, per correre più veloce e con meno fatica anche su terreni sterrati.

Dai runner occasionali ai veri e propri appassionati, secondo l’International Trail Running Association, la corsa off-road continua a registrare una crescita enorme e sempre più forte è la domanda di prestazioni veloci e dinamiche. La nuova Endorphin Trail arriva dunque in perfetto timing: un modello che unisce la rivoluzionaria tecnologia SPEEDROLL al sistema di cushioning PWRRUN PB che grazie a leggerezza e massima ammortizzazione spinge in avanti dando una sensazione di propulsione continua. La calzata sicura, la suola PWRTRAC e la versatile configurazione degli intagli per l’ascesa/discesa sono tutti progettati per dare la massima sicurezza su qualsiasi terreno percorso.

Endorphin Trail – presentazione e caratteristiche tecniche