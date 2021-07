Emic Lo-fi/Hip Hop pubblica il disco 001/21

001/21 è un viaggio unico nel cuore del Lo-fi/Hip Hop targato Emic: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Fuori la seconda compilation di quest’anno targata Emic Lo-fi/Hip Hop: dopo Love Fi, pubblicata in Aprile, è il tempo di 001/21.

Questa raccolta, composta da 10 beats prodotti da altrettanti beatmakers, rappresenta un altro passo all’interno di un percorso dedicato al mondo del Lo-fi / Hip Hop partito nell’Aprile 2020 con 001/20, prima iniziativa collettiva del genere in Italia.

001/21 è una compilation pensata per accompagnarci verso il cuore dell’estate imminente, con le atmosfere e le vibrazioni tipiche della musica Lo-fi/Hip Hop: ritmi sinuosi, atmosfere sospese, melodie catchy e un andamento chill e low-tempo.

Alle good vibes della musica si unisce la forza del collettivo e l’importanza della condivisione: valori che guidano questo progetto che ad ogni appuntamento riunisce diversi beatmakers da tante parti d’Italia e del mondo. La copertina realizzata dall’illustratore e fumettista Tiziano De Siati ci proietta all’interno di una città sospesa tra sogno e realtà, dove la ragazza protagonista è in estasi, totalmente rapita dalla musica. 001/21 è il luogo ideale in cui ritrovarsi e condividere immaginazione e vibrazioni. Più voci che si incontrano per un viaggio che cambia direzione ad ogni play.

TRACKLIST

1 Sonny Hollis – Passione

2 Phil Gori – On the Roof

3 Jake & Elwood – Cosmo needs a friend

4 Frankie Flow – Lonelien3ss

5 Kurokame – Hawthorn

6 Mag_Na – Oceano

7 Aquiloo – Cactoos

8 I’m Nick – Are You Still Listening?

9 Cyanaid – Sunset on a Seascape

10 YU – Thief in the Night