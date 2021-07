Dopo il successo dell’anteprima nazionale del tour a Bologna, Cimini regala una nuova colonna sonora estiva: fuori il brano “Gelosia”

A poche settimane dall’atteso ritorno sulle scene con l’apprezzato album “Pubblicità”, Cimini torna a far parlare di sè con “Gelosia” un nuovo singolo dalle calde sonorità estive e dal ritornello esplosivo fuori per Garrincha Dischi.

Dopo il successo dell’anteprima nazionale del tour estivo lo scorso 4 giugno, portando per la prima volta sul palco i brani del nuovo disco presso l’Arena Puccini di Bologna – occasione nella quale, tra l’altro, è stato possibile ascoltare in anteprima il nuovo brano – Cimini è pronto a offrire la giusta colonna sonora per l’estate in arrivo: «“Gelosia” parla di apparenza e del fatto che spesso il vero significato delle cose è nascosto in profondità. C’è la voglia di mare, ci sono i ricordi sbiaditi di feste in spiaggia con “Maracaibo” e “Un’estate al mare” in sottofondo e ci sono le storie di una notte, le poesie che diventano bugie, le realtà che diventano sogni.»

Prodotto anche questa volta da Fabio Gargiulo (La Rappresentante di Lista, Eros Ramazzotti, Annalisa, Michielin etc.), già produttore artistico del nuovo disco, e arrangiato da Carota de Lo Stato Sociale, il nuovo singolo torna a vedere la collaborazione con l’illustratrice Noemi Vola (Vogue, Smemoranda) che firma l’artwork di questo lavoro.

CIMINI Cantautore calabrese di stanza a Bologna, nel 2016 viene notato dall’etichetta Garrincha Dischi dopo due dischi e un primo tour lungo lo Stivale. Il 15 novembre 2017 comincia un nuovo percorso con il primo singolo “La legge di Murphy”, lanciato da una fortunata campagna promozionale che gli frutterà l’attenzione dei più importanti media nazionali. Il brano diventa presto un cult della scena indie-pop nostrana e apre le porte al successo dell’album “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 Marzo 2018. Un tour di oltre 100 concerti nei più importanti club e festival italiani vale a CIMINI la necessaria credibilità per entrare a pieno titolo tra gli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Nello stesso periodo entrano in rotazione radiofonica i brani “A14” e “Tokyo” e, dopo una breve pausa, a maggio 2019 esce il singolo “Anime Impazzite”, cui fa seguito l’ultima parte di tour che chiude il cerchio di questo fortunato “nuovo inizio”. Il 27 novembre 2020 torna sulle scene con il nuovo singolo “Scuse”, a cui fa seguito un fenomenale video ufficiale in stop motion realizzato grazie al connubio artistico con l’illustratrice Noemi Vola. L’atteso nuovo album si chiama “Pubblicità”, fuori il 1 aprile ancora una volta per Garrincha Dischi.