Ti capita mai? è il nuovo singolo di Ragazzino

Ragazzino online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Ti capita mai?”: il brano è prodotto da Molla

Dopo gli ottimi risultati raggiunti con “La colpa è tutta tua”, il giovanissimo cantautore pugliese Ragazzino torna con il singolo prodotto da Molla Ti capita mai? sulla voglia di conquistarsi un posto nel mondo da parte della sua generazione e che oscilla tra cantautorato, RnB e hip hop.

“Ti capita mai? è un pezzo introspettivo che è nato dal bisogno di esprimere in maniera leggera alcuni stati d’animo che hanno abitato dentro me per un periodo della mia vita. In questo brano ho voluto esprimere il mio arcobaleno di emozioni, la voglia di farcela, la voglia di raggiungere il mio sogno e la voglia di scoprire cosa la vita mi riserva nonostante i momenti difficili che non reputo mai inutili. Sono convinto che da questi momenti sia consequenziale una rinascita, una crescita. Quando ti svegli la mattina e non capisci che hai, è uno sprono della vita e del percorso che invita a scoprirsi, a conoscersi, a fare delle scelte, migliorarsi o rimanere sui propri passi. È una storia che possono vivere tanti ragazzi e ragazze come me, una storia in cui ci si può confrontare, in cui nessuno è solo; è quasi un invito da parte mia a dire a chi mi ascolta che tutto è possibile se solo lo si vuole dal profondo, è un invito a notare la collateralità delle nostre storie, storie che in un modo o nell’altro ci rendono simili ed automaticamente affini, ci accomunano con i pensieri altrui e con quello che sentono gli altri. Sono del parere che proprio quando si parla di qualcosa che ci turba, quando si ha il coraggio di esprimere e gridare al mondo qualunque disagio, si è pronti a lasciarlo andare e viceversa lui è pronto a lasciar andare noi. Questo pezzo è una continua catarsi, un fluire di emozioni che senza paura grido al mondo intero ed è una speranza, la speranza di rendere possibile tutto ciò che io voglio ed ognuno di noi vuole dalla propria vita, perché in un modo o nell’altro, tutti noi meritiamo un posto nel mondo in cui riconoscerci”.

Alessio Lucchese in arte Ragazzino, è un cantautore di Putignano in provincia di Bari classe 1998, attivo nel panorama musicale dal 2018 con influenze pop, pop-soul, hip-hop, indie-pop e contemporary R’n’b. Partecipa a diversi contest facendosi notare in giro per la Penisola e online, aprendo artisti della scena indipendente come Scarda. L’ultima estate è stato in tour nelle maggiori città balneari pugliesi e non, dedicandosi al busking. Il suo primo singolo in acustico ed omonimo, viene pubblicato sugli store con il titolo di “Ragazzino”; successivamente a giugno 2020 vi è la pubblicazione del suo secondo singolo, “Scusa”. Ad aprile 2021 torna con “La colpa è tutta tua” che riscuote l’interesse di webzine e community specializzate. Ad oggi, è al lavoro con il suo produttore Luca Giura, in arte Molla, al suo primo EP.

CREDITS

Testo e musica: Ragazzino (Alessio Lucchese)

Produzione: Molla

Mix: A.m.a Records

Master: Salvatore Addeo presso Aemme Recording Studios