Gli shorts di haimēwy Project fanno rima con estate

Shorts fanno rima con estate: quelli di haimēwy Project sono in 100% cotone, Made in Italy e in quattro colorazioni ispirate alla natura

Con l’arrivo dell’estate, gli shorts si affermano come protagonisti dello sportswear: morbidi, freschi e comodi sono perfetti per lo sport e, più in generale, per tutte le occasioni leisure.

Quelli di haimēwy Project, azienda toscana specializzata in casual sportswear, sono in 100% cotone, Made in Italy e in quattro colorazioni ispirate alla natura: verde quiet green, giallo squeezed mango, lilla wisteria e sabbia sand dust con rispettive varianti tie-dye.

Linee morbide e design minimal, gli shorts di haimēwy Project sono realizzati con un approccio sartoriale. La produzione è affidata ai migliori laboratori manifatturieri nel cuore della Toscana che garantiscono la realizzazione di capi di altissima qualità a partire dalla selezione dei migliori tessuti e ogni capo del brand viene integralmente realizzato da un singolo artigiano, che segue l’intero processo di produzione dall’inizio alla fine. Il risultato è un Made in Italy fatto di ricerca accurata, eccellente manifattura e produzione interamente locale.

Il morbidissimo cotone è tinto in capo, ovvero una particolare tecnica di tintura a freddo che consiste nel tingere un capo di abbigliamento già confezionato. Il risultato è un colore polveroso che conferisce un effetto vintage. Il processo di prelavaggio garantisce stabilità ai capi che non modificano la tenuta e il fit. Indipendentemente dai lavaggi quindi, i capi haimēwy Project sono destinati a durare nel tempo.

Massima attenzione anche al rispetto ambientale: la tintura utilizzata è ecologica e certificata Oeko-Tex® e i packaging sono riciclabili al 100%.

Shop oline www.haimewy.it/en/