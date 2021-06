Sangiovanni svela le date del tour 2022

Sangiovanni annuncia le date del tour 2022 “Mondo Sangio”: si parte da Torino l’8 e il 9 gennaio con una doppia data

Si parte da Torino per il primo tour di Sangiovanni, “Mondo Sangio”!

Il cantante rivelazione di Amici 20 ha annunciato le date degli appuntamenti live che nel 2022 lo vedranno in giro per l’Italia per promuovere il suo album di debutto- già disco di platino- “sangiovanni”.

Ecco le date di Mondo Sangio



8 gennaio TORINO – VENARIA CONCORDIA

9 gennaio TORINO – VENARIA CONCORDIA

12 gennaio MILANO – ALCATRAZ

14 gennaio MILANO – ALCATRAZ

19 gennaio FIRENZE – TUSCANY HALL

20 gennaio FIRENZE – TUSCANY HALL

22 gennaio NAPOLI – PALAPARTENOPE

26 gennaio ROMA – ATLANTICO LIVE

27 gennaio ROMA – ATLANTICO LIVE

La prevendita dei biglietti è aperta su Ticketone e Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.