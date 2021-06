Ridere è il nuovo singolo di Luky Black

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Luky Black dal titolo “Ridere”

In rotazione radiofonica “Ridere”, il nuovo singolo di Luky Black, sulle piattaforme digitali dal 12 giugno. Ridere è un brano spensierato che descrive la semplicità delle situazioni imbarazzanti, e di quel piacere nel ridere, emozione fondamentale che allieta e crea complicità. Amatevi e ridete.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Posso averti, mi basta una parola, non so se lo farò, da questo nasce il brano dal titolo “Ridere”, quindi ho fatto Ridere, o farò sorridere quelle persone che, pensandoci bene, potrebbero con un piccolo gesto riabbracciare un rapporto chiuso anche da tempo. Di questo parla il brano, della bellezza della risata, l’allegria che genera, e la vita che si sente fluire. Il brano vuole comunicare di non soffrire ma di ridere, ricordando i bei momenti passati insieme…il vostro Luky Black».

Biografia

Luky Black il cantante mascherato vuole dare importanza all’Amore, e quanto è importante avere complicità in una risata. E si perchè ridere è bello allieta il cuore, quando si ride si sente la vita, può creare un rapporto magnifico, ridere a crepapelle, oppure stare con una semi paralisi al volto per le troppe risate. Può essere una cosa intima piacevole. Luky ci ricorda che ridere è forte, bisogna provarci sempre, e che da una risata può nascere l’amore, o si può far riaffiorare un rapporto. Ci spiega che ha voluto provarsi in questo periodo e con questo messaggio, creando una canzone in italiano sempre in chiave disco, e descrivendo momenti in cui ridere con il proprio amore è follia, pazzia, frenesia, magia. Vuole ricordarvi di ridere ridere ridere, magari vi prende la ridarella solo a pensarci, si chiede se state sorridendo adesso…😊

Instagram: https://www.instagram.com/lukyblack_