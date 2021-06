Moda: haimēwy Project lancia la nuova collezione

La nuova collezione di haimēwy Project: sartoriale, Made in Italy e a Km0. Felpe, pantaloni e shorts dalle linee morbide, design minimal e una pallette ispirata alla natura

Con haimēwy Project nasce un nuovo concetto di leisurewear: sartoriale, Made in Italy e a Km0.

Il concept del brand infatti è la declinazione artigianale dello sportswear. Ogni capo viene integralmente realizzato da un singolo artigiano, che si fa carico dell’intero processo di produzione dall’inizio alla fine, seguendo l’intera filiera produttiva sino al confezionamento finale. Tanto che ogni capo è siglato da un ringraziamento scritto personalmente dall’artigiano che l’ha prodotto e realizzato. Una dimensione sartoriale, solitamente appannaggio della haute couture, che invece con haimēwy Project diventa protagonista anche nell’abbigliamento sportivo.

Altro elemento cruciale è la produzione sostenibile che va oltre il Made in Italy e diventa a Km0. I tessuti della migliore qualità e i laboratori di produzione sono esclusivamente toscani, in particolare delle valli pistoiesi, dove ha sede uno dei distretti tessili più importanti d’Italia. La produzione è affidata ai migliori laboratori manifatturieri nel cuore della Toscana che garantiscono la realizzazione di capi di altissima qualità a partire dalla selezione dei migliori tessuti. Il risultato è un Made in Italy fatto di ricerca accurata, eccellente manifattura e produzione interamente locale.

Felpe, pantaloni e shorts dalle linee morbide, design minimal e una pallette ispirata alla natura. Tutto parla un lessico cozy e l’idea di lusso si declina nell’ambito del comfort e del leisure. Ciascun capo è realizzato in tessuto felpato in 100% cotone.

Le felpe: sono tutte oversize per conferire una vestibilità ampia e confortevole. Con polsini elasticizzati e doppie tasche sulla cucitura laterale.

I pantaloni: hanno una vestibilità morbida, elastico in vita e doppie tasche sulla cucitura laterale.

Gli shorts: presentano una vestibilità morbida, vita elasticizzata e doppie tasche sulla cucitura laterale.

La natura è la musa ispiratrice. Il desiderio di ri-connessione con la madre terra, i suoi colori, le sue vibrazioni positive si manifesta nella palette cromatica: verde quiet green, giallo squeezed mango, lilla wisteria e sabbia sand dust con rispettive varianti tie-dye.

Il morbidissimo cotone è tinto in capo, ovvero una particolare tecnica di tintura a freddo che consiste nel tingere un capo di abbigliamento già confezionato. Il risultato è un colore polveroso che conferisce un effetto vintage. Il processo di prelavaggio garantisce stabilità ai capi che non modificano la tenuta e il fit. Indipendentemente dai lavaggi quindi, i capi haimēwy Project sono destinati a durare nel tempo.

Massima attenzione anche al rispetto ambientale: la tintura utilizzata è ecologica e certificata Oeko-Tex® e i packaging sono riciclabili al 100%.

Leisurewear per le donne, creato dalle donne. haimēwy Project infatti è la storia di un’imprenditoria femminile di successo, quella di Michela e Daniela Giannini, che da oltre 40 anni operano nel settore del tessile e dell’abbigliamento: «La donna a cui ci rivolgiamo è una donna amante del lusso, che per noi significa tessuti di altissima qualità e produzione artigianale, che desidera viverlo anche nell’ambito del casual e dello sportswear con forme morbide e allo stesso tempo femminili».

«Con haimēwy Project – sottolineano le sorelle Michela e Daniela Giannini, fondatrici e stiliste del brand – vogliamo proporre un nuovo modo di vivere l’abbigliamento leisure. Non semplicemente un brand ma un vero e proprio progetto, come sottolineato nel nome della nostra label, fatto di valorizzazione della manifattura artigianale e processi di lavorazione che definiamo a Km0, in quanto tessuti e laboratori di produzione sono esclusivamente toscani. Un progetto che sia portatore di una filosofia di eccellenza capace di arrivare al cuore di chi acquista i nostri capi».

haimēwy Project:

Website e shop online:

www.haimewy.it/en/

Instagram:

www.instagram.com/haimewy_project/