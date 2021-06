Ddl Zan ancora impantanato in Commissione al Senato

Al Senato nessun passo avanti sul ddl Zan: resta il muro contro muro Lega-Pd. Martedì prossimo una nuova riunione

Nessun passo avanti nella riunione di maggioranza in corso alla commissione Giustizia del Senato sul ddl Zan e nessuna convergenza tra Lega e Pd.

Oggetto del contendere nuovamente la scelta di adottare il testo del deputato Pd come testo base. A mezz’ora dall’inizio la Lega chiede che il ddl Zan non sia testo base ma che ad esso venga unito il testo Ronzulli, proseguendo quindi la discussione in commissione. Opposizione dei Dem che, con la capogruppo Simona Malpezzi, chiedono si vada avanti con il ddl Zan quale testo base. La richiesta del Carroccio non passa e il testo di Alessandro Zan rimane quello di base.

Come spiega la Dire (www.dire.it) entro venerdì prossimo, 2 luglio, il presidente della commissione Andrea Ostellari (Lega) raccoglierà le proposte di modifica che giungeranno da Lega, Forza Italia e Italia viva. M5S, Pd e LeU naturalmente restano sul testo del deputato dem approvato alla Camera. Martedì 6 luglio, alle 11, prima del voto in Aula sul calendario, nuova riunione dei capigruppo della maggioranza per verificare la sintesi trovata da Ostellari. Questo l’esito della riunione di maggioranza a Palazzo Madama.