Chadia Rodriguez e il sesso su Discovery Channel

Chadia Rodriguez condurrà un programma di sesso su Discovery Channel: nella prossima stagione sarà sulla piattaforma con “Sex, lies & Chadia”

Chadia Rodriguez diventa una delle stelle di Discovery Channel. La rapper sbarcherà sulla piattaforma con “Sex, lies & Chadia”. A rivelarlo è stata la stessa azienda durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione.

L’artista avrà un programma verità che le permetterà di chiacchierare in diretta con i telespettatori. Il sesso sarà al centro della discussione, come già si può intuire dal titolo. Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non si conoscono ulteriori dettagli sulla nuova esperienza della Rodriguez.