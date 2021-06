Simona Sansovini debutta con il brano Beside me

Online su tutte le piattaforme digitali “Beside me”, il singolo d’esordio della musicista, cantautrice ed influencer Simona Sansovini

Occhi verdi che proiettano uno sguardo magnetico. Un volto, ma anche un aspetto fisico, che non passano inosservati. Parliamo di Simona Sansovini, musicista, cantautrice ed influencer online con il primo singolo inedito dal titolo “Beside Me” pubblicato sui principali digital store. Il singolo è interpretato in inglese, lingua in cui Simona si trova perfettamente a suo agio per esprimere in pieno il suo lato creativo.

Synth e chitarra, strumento che fin da giovanissima studia con grande passione, sono la base ritmica dove si insinua la sua voce cristallina e potente che nel finale sale in crescendo con un accento più marcato. Come in un sogno il brano trascina gli ascoltatori trasmettendo un profondo senso di emozioni vissute fino in fondo, un messaggio “da anima ad anima” e viceversa. Un singolo a tratti ipnotico, dolce e sensuale che farà da colonna sonora alla prossima campagna di advertising del noto brand di moda Sisley.

La sua giovane età ed il percorso già avviato nel mondo dello spettacolo, della moda e della musica rendono Simona un’artista poliedrica, doti che unisce ad una personalità attraente per i Social Media facendone una perfetta artista dei tempi moderni. Simona incarna dunque una bellezza ed una personalità “glam”, data non solo dal suo aspetto da modella ma da un insieme di componenti quali passione e creatività innata che le hanno permesso di tirare fuori un talento artistico musicale dallo stile molto personale. La musica resta per lei il terreno più adatto e forse magico dove poter esprimere completamente se stessa.

Gli esordi la vedono protagonista insieme alla sua fedele chitarra come turnista per band italiane e straniere e partecipa al video “Certe donne brillano” al fianco di Ligabue, mentre in tv fa la sua comparsa in trasmissioni quali Colorado e X-Factor. L’unione tra il lavoro nel settore moda e quello musicale le ha permesso di trovare numerose collaborazioni professionali con noti brand di entrambi i settori tra i quali Sisley, Revlon, Shein, Laney, Eko guitars, Shure, Walrus Audio, D’Addario, Blackstar. Simona Sansovini è un’artista da tenere d’occhio in tutti i sensi, perché la musica è espressione d’arte e l’arte è bellezza. Ed in questo lei rappresenta la musa perfetta.