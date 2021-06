Tra testo e immagine in un codice medievale: una nuova edizione per le Meditationes vitae Christi scritte in Toscana all’inizio del XIV secolo

Le Meditationes vitae Christi costituiscono uno dei testi di più grande successo del tardo Medioevo e occupano una posizione di assoluto rilievo nella ridefinizione della religiosità e della sfera devozionale della loro epoca. Scritte in Toscana all’inizio del XIV secolo, le Meditationes sono tramandate da una ricca tradizione manoscritta plurilingue. Paragonabile per intensità al successo dell’opera è il dibattito che riguarda la veste linguistica originale del testo. Nonostante si possa ormai indicare la versione originaria in quella latina, il manoscritto Paris, BNF, it. 115 tramanda un testo in volgare che riveste una notevolissima importanza sia sul piano filologico che su quello figurativo. Il codice parigino, infatti, oltre ad essere uno dei testimoni più antichi dell’opera, tramanda la prima traduzione italiana, ascrivibile all’area pisana, ed è impreziosito da uno splendido apparato iconografico. Il volume fornisce, in una prospettiva multidisciplinare, la prima edizione critica del testo, la riproduzione di tutte le illustrazioni, nonché l’edizione delle istruzioni date agli artisti e lo studio testuale e materiale del codice. Il volume è accompagnato da puntuali commenti filologici e storico-artistici, da glossari e da sette contributi introduttivi di carattere interdisciplinare.

Il progetto del volume nasce dalla collaborazione internazionale tra il progetto BIFLOW. Bilingualism in Florentine and Tuscan Works diretto da Antonio Montefusco (ERC Starting Grant 2014), dal progetto Critical Edition of the Long Italian Version of the Meditationes Vitae Christi diretto da Dávid Falvay (NKFI) e dal progetto Renovo. Regenerating the OVI Corpus: Renewal and Optimization of Methods, Contents and Tools diretto da Lino Leonardi con un’unità all’Opera del Vocabolario Italiano sotto la responsabilità scientifica di Diego Dotto (PRIN 2017).

Le Meditationes vitae Christi in volgare secondo il codice Paris, BnF, it. 115. Edizione, commentario e riproduzione del corredo iconografico, a cura di Diego Dotto, Dávid Falvay, Antonio Montefusco, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari – Digital Publishing, 2021 (Filologie medievali e moderne 24, Serie occidentale 20), 515 pp.