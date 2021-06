Il tour estivo di Cane sulla Luna parte da Roma

Parte oggi da Roma il tour estivo di Cane sulla Luna: un’occasione per ascoltare dal vivo brani come “Dateci le brioches”, finalista a Musicultura

Avrà inizio il 29 giugno, da Roma, il tour estivo di Cane sulla Luna. Un’occasione per ascoltare dal vivo brani come “Dateci le brioches”, che gli ha permesso di arrivare in finale a Musicultura, e “La voce del padre”, l’ultimo singolo. Con lui, sul palco, Alberto Laruccia (piano, chitarra e cori) e Caterina Petrignani (cori).

Cane sulla Luna è un progetto cantautoriale creato nel 2015 da Nicola Pressi, che ne è autore, compositore e performer. Attorno alla realtà musicale ruota un collettivo che ne cura l’aspetto visuale e performativo, con la direzione artistica di Cristiano Carotti.

L’obiettivo è la costante compenetrazione e contaminazione tra diversi linguaggi e ambiti di ricerca e lo sviluppo di un’identità in grado di muoversi liberamente attraverso il tempo e lo spazio della comunicazione.

Nel 2019 Cane sulla Luna è stato finalista a Musicultura, ha vinto il Premio InediTO nella sezione Testo Canzone ed è stato ospite al MEI di Faenza. Dal suo esordio ha collezionato un grande numero di live in tutta Italia.

Il 24 maggio 2021 è uscito il suo nuovo singolo “La voce del padre”, dedicato al rapporto tra padre e figlio. Un brano che ha chiesto 33 anni di incubazione, non per la difficoltà nel trovare le parole, ma per la necessità di vivere e metabolizzare le infinite sfaccettature di uno dei rapporti più importanti della nostra vita, comprenderne il significato più profondo. Ci sono i richiami a episodi del passato, alla quotidianità e un invito a cuore aperto (“Arriveremo insieme anche in America, perché chi ha paura della libertà non se la merita…”) dove l’America è quella di Vasco Rossi, un luogo, un’idea, una speranza.

Ascolta “La voce del padre” su Spotify: https://spoti.fi/3d6tCZ4