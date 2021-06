Claudio Rigo pubblica il nuovo singolo

“La vita perfetta” (remix) in radio e nei digital store: è il nuovo singolo di Claudio Rigo registrato presso lo Studio B Recording di Milano

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “La vita perfetta” (remix), il nuovo singolo di Claudio Rigo registrato presso lo Studio B Recording di Milano, arrangiato e remixato a Roma.

“La vita perfetta” è il primo brano in assoluto pubblicato dall’artista nell’estate del 2019, quello che lo ha riavvicinato alla composizione e all’interpretazione di musica pop italiana in qualità di cantautore. Quella prima versione era stata arrangiata in chiave acustica con l’utilizzo del pianoforte come strumento principale e sonorità classiche, mentre la nuova versione è stata fatta con l’intenzione di rendere il brano più ritmato, quasi ballabile.

“La vita perfetta – racconta Claudio Rigo – è una canzone che racconta delle relazioni che lasciano un segno, del coraggio così come dei rimpianti, delle imperfezioni dei rapporti umani e delle conseguenze che ne derivano, nel bene e nel male. Con una morale, che riassunta in cinque parole recita così: ‘Continua a sognare da te’”.

https://bit.ly/3a7Eu6C

https://spoti.fi/3sUzZEW

https://apple.co/3oSvf0T

Claudio Rigo nasce a Torino il 26 novembre 1970 dove studia, vive e lavora fino al 2010. Dopodiché si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Inizia fin da piccolo a suonare e a studiare il pianoforte, sostiene gli esami presso il Conservatorio di Alessandria.

Tra gli anni ‘90 e 2000 conduce la carriera di pianista di piano bar in giro per l’Italia. Poi interrompe e si dedica all’attività prima di imprenditore, e poi di dirigente, di aziende del campo tessile, attività attuale, e in questi ultimi tre anni ha ricominciato ad incidere nuovi brani. È un cantautore totalmente auto prodotto.