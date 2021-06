Cimini lancia il videoclip del singolo Karaoke

Cimini su YouTube con il videoclip del singolo “Karaoke”, ultimo estratto dall’album “Pubblicità” uscito ad aprile per Garrincha Dischi

«Karaoke è una canzone fatta di canzoni», racconta Cimini. «Dentro ci sono le citazioni dei miei miti di sempre, che diventano la colonna sonora di una storia d’amore non corrisposta tra un ragazzo, che prova a farsi notare cantando al karaoke, e una ragazza che però non lo nota, passa la serata e se ne torna da sola a casa. Tra l’altro, il ritornello è una citazione di citazione perché Cuccurucucu di Battiato è a sua volta una citazione di Cu Cu Ru Cu Cu Paloma di Harry Belafonte. A me è piaciuto portare avanti questa tradizione».

A una canzone fatta di canzoni non poteva che sposarsi un videoclip zeppo di citazioni visive. Un karaoke di copertine di alcuni tra i dischi più iconici della musica italiana: da Battiato a Guccini o ancora De André, per citarne solo alcuni. «L’idea immaginata da Stefano Bazzano e sviluppata col regista Giuseppe Lanno è stata di dare vita alle più famose copertine della musica italiana, in un gioco di grafica e performance. Tra tutti questi omaggi e citazioni, il pensiero più forte lo dedico, ovviamente, al Maestro Battiato, che nel mondo della musica mi ha insegnato la ricerca. Un ricordo che porterò anche sul palco quest’estate, partendo dalla prima data a Bologna, che sarà proprio questo venerdì, e poi in giro per l’Italia».

CIMINI

Cantautore calabrese di stanza a Bologna, nel 2016 viene notato dall’etichetta Garrincha Dischi dopo due dischi e un primo tour lungo lo Stivale. Il 15 novembre 2017 comincia un nuovo percorso con il primo singolo “La legge di Murphy”, lanciato da una fortunata campagna promozionale che gli frutterà l’attenzione dei più importanti media nazionali. Il brano diventa presto un cult della scena indie-pop nostrana e apre le porte al successo dell’album “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 Marzo 2018. Un tour di oltre 100 concerti nei più importanti club e festival italiani vale a CIMINI la necessaria credibilità per entrare a pieno titolo tra gli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Nello stesso periodo entrano in rotazione radiofonica i brani “A14” e “Tokyo” e, dopo una breve pausa, a maggio 2019 esce il singolo “Anime Impazzite”, cui fa seguito l’ultima parte di tour che chiude il cerchio di questo fortunato “nuovo inizio”.

Il 27 novembre 2020 torna sulle scene con il nuovo singolo “Scuse”, a cui fa seguito un fenomenale video ufficiale in stop motion realizzato grazie al connubio artistico con l’illustratrice Noemi Vola.

L’atteso nuovo album si chiama “Pubblicità”, fuori il 1 aprile ancora una volta per Garrincha Dischi.