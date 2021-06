Soyuz è la nuova label discografica indipendente

Nasce Soyuz, una nuova label discografica indipendente: l’idea è di Claudio Corradini e Matteo Marenduzzo, basata sulle linee guida di Dischi Soviet Studio

SOYUZ è un’etichetta indipendente che nasce dalla volontà di Claudio Corradini e Matteo Marenduzzo, basata sulle linee guida di Dischi Soviet Studio.

SOYUZ intende dare spazio a tutti gli artisti che propongono Musica di Qualità, canzone d’Autore e/o di ricerca. Con la collaborazione di una equipe di esperti nel settore discografico, diffonderà i vari progetti a marchio SOYUZ dando loro la visibilità che meritano.

Ogni Artista ha il proprio linguaggio, la propria esperienza e le proprie esigenze; per questo ogni progetto è a sé e, consci di questo, ne curiamo tutti gli aspetti: Studi di registrazione altamente professionali come laboratori per realizzare le idee musicali, pubblicazione e distribuzione sui maggiori digital stores, promozione e pubblicità sui social, comunicati su vari media. Ogni Artista avrà così un percorso mirato che gli permetterà di aumentare i followers, gli ascolti e i download sulle più importanti e prestigiose piattaforme.

SOYUZ sarà a fianco di ogni nostro Artista nel cammino per la valorizzazione di ogni singolo progetto per ottenere le giuste soddisfazioni e riconoscimenti.

Le prime uscite di SOYUZ saranno:

Davide Peron: Nato nella provincia di Vicenza, nelle terre di nord-est, dove la pianura padana incontra le Piccole Dolomiti, Davide evidenzia, in ciò che suona e canta, le radici della propria terra (legata al lavoro, inteso non come bieco guadagno, ma come attività reiterata nel tempo, onesta e faticosa) e caratterizzata dalle bellezze naturali, soprattutto quelle montane. Racconta le radici ma anche l’altro, dando voce all’animo umano nel senso più profondo. Le sue canzoni si nutrono di semplicità, naturalezza, pulizia nella costruzione di musiche e testi. Affiora, forte, nei suoi testi, anche l’impegno sociale: La pallottola, uno dei brani di più marcato impegno civile, è stato scelto come inno da LIBERA (coordinamento Veneto), l’associazione italiana di Don Luigi Ciotti che si batte contro tutti i generi di criminalità organizzate. Il singolo La Disobbedienza è in uscita Venerdì 11 Giugno 2021.

Bruno Corradini: Il nuovo lavoro di A r i s t e A, dopo aver realizzato il brano Meteo con la supervisione artistica di Davide Pezzin (bassista di Ligabue), si chiama PiccolARivoluzionE. Realizzato in casa, come tutto l’album che uscirà a breve, con il solo uso del telefonino, loop e alcuni piccoli strumenti, ha un impatto notevole sull’ascoltatore: contenuti all’apparenza semplici, trattano invece tematiche complesse; gli arrangiamenti e la vocalità sono ricercate, accontentando chi ama brani melodici e chi invece ha palati più raffinati. Alcune intuizioni innovative rendono questo brano un episodio a parte nell’attuale panorama musicale italiano.

In uscita entro fine 2021.