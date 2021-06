Recuperare i punti della patente: si può, ecco come

Come recuperare i punti della patente: ci sono procedure diverse, dipende se l’automobilista che ha commesso infrazioni ha il saldo azzerato oppure no

La patente a punti, attualmente in vigore, è un sistema che premia gli automobilisti responsabili, mentre punisce coloro che commettono violazioni gravi rispetto al Codice della Strada. Il saldo dei punti della patente dell’automobilista può sia crescere che diminuire, ma è possibile recuperare punti persi grazie ai corsi di recupero appositi.

Chi può recuperare i punti

Come sistema la patente a punti è entrata in vigore nel 2003, precisamente il 1° luglio. Ogni automobilista, dai neopatentati a chi ha tanta esperienza, ha ricevuto 20 punti. Quando l’automobilista continua a comportarsi in maniera responsabile alla guida, senza violazioni, ne ottiene altri due ogni 2 anni, fino a raggiungere il massimo dei punti, 30.

Perde punti in base al tipo di infrazione commessa e al numero delle infrazioni in cui incorre. Le violazioni causano la perdita da 1 a 10 punti, ma se le infrazioni sono molteplici, i punti che si perdono arrivano anche a 15.

Nel caso più grave della sospensione della patente, l’automobilista perde tutti i punti ed è necessaria allora la revisione della patente.

Tutte le violazioni che fanno perdere punti causano anche altre sanzioni, spesso il pagamento di una multa.

Se un automobilista perde punti, può recuperarli con procedure diverse a seconda se gli rimangono dei punti oppure se il saldo si è ridotto a zero.

Come recuperare i punti della patente

Chi ha visto decurtati i punti della patente, pur non avendo ancora il saldo azzerato, deve tornare a scuola guida, con la necessità di frequentare le lezioni di un’autoscuola oppure di un centro autorizzato dal Ministero dei Trasporti.

Se invece l’automobilista ha i punti della patente completamente azzerati, deve effettuare la revisione della patente, entro un periodo di trenta giorni da quando riceve la notifica.

Durante il periodo considerato di 30 giorni, può circolare, entro la scadenza deve riuscire a sostenere e superare l’esame di teoria per ottenere di nuovo la licenza di guida. Se alla scadenza non ha superato l’esame ancora, si procede con la revoca della patente, e l’automobilista dovrà attendere un anno per la nuova patente.

E’ possibile recuperare dei punti anche tramite buona condotta, nel caso che il saldo non sia zero ma inferiore a 20. Infatti l’automobilista riceve un bonus con cui ripristina i 20 punti, sempre se nell’arco di due anni non viola le regole con infrazione che comporti la decurtazione dei punti.

Verificare i punti attuali della patente

Negli anni dopo il rilascio della patente, il saldo punti può subire diverse modifiche, come visto sopra.

Può inoltre comportare diverse pratiche di tipo burocratico per tornare idoneo alla guida. Sorge così una necessità pratica: conoscere con precisione il saldo dei punti.

Esistono alcuni modi per poter verificare l’esatto ammontare dei punti della patente:

Consultare su Internet il Portale dell’Automobilista, in seguito alla registrazione. La verifica su questo sito è gratuita, non richiedendo che pochi minuti.

E’ inoltre possibile chiamare il numero di telefono 48 782 782, disponibile 24 ore al giorno. Questa modalità prevede il costo di una chiamata urbana, ed è ideale per chi ha problemi nel collegarsi online.