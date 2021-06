Le Endrigo su YouTube con il nuovo videoclip

Le Endrigo online con il nuovo videoclip di “Cose più grandi di te”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

A poche settimane dalla release del nuovo omonimo album pubblicato per le discografiche Garrincha e Manita Dischi, Le Endrigo tornano con il nuovo videoclip del brano “Cose più grandi di te” – focus track del disco – fuori su You Tube.

«”Cose più grandi di te” è il pezzo che per noi rappresenta un po’ tutto il disco – così racconta la band – Sin dalla nascita ci vengono consegnati dall’alto degli stereotipi di genere da seguire, pena l’essere banditi dai grandi calderoni sociali quali spogliatoi e parrocchie. Siamo stufi di dover essere maschi sudati che si battono il petto per far vedere quanto è gonfio.

Il videoclip è un originale lavoro di animazione diretto da Duilio Scalici (Francesco Renga, Marina Rei, Management etc.) e a cui Le Endrigo hanno deciso di lasciare totale carta bianca su soggetto e realizzazione: «Duilio e la sua squadra formata da Beatrice, Zaccaria e Chiara hanno rispettivamente pensato e animato tutto alla perfezione. Non ce ne siamo assolutamente pentiti».

LE ENDRIGO

Le Endrigo sono i fratelli Gabriele (voce, chitarra) e Matteo Tura (voce, basso, piano e tutto quello che serve) insieme a Ludovico Gandellini (batteria).

Nascono come “Endrigo” a metà degli anni ‘10 in un posto vicino a Brescia chiamato Villaggio Sereno (sì, esiste veramente), rubano un nome già pronto, usano i pochi accordi che conoscono e si chiudono nella cantina di casa Tura.

Da allora:

– due dischi: “Ossa rotte, occhi rossi” -prodotto da Jacopo Gigliotti dei Fast Animals and Slow Kids e Andrea Marmorini- e “Giovani Leoni” -registrato all’EDAC Studio da Davide La sala e Andrea Fognini;

– più di 300 concerti tra bar di posti dimenticati e festival giganti dal Nord a Sud;

Nel 2019 iniziano le registrazioni del nuovo disco all Donkey Studio di Medicina (Bologna) per le label Garrincha e Manita Dischi.

Il 25 marzo 2021 il trio bresciano decide di cambiare nome pubblicando un Manifesto, una vera e propria dichiarazione d’;intenti e presa di posizione volta a sensibilizzare (anche) il mondo della musica e provare a veicolare un messaggio alternativo a quello discriminatorio, machista e predatorio che spesso il mondo della musica si trascina, quasi come una tradizione. Da qui la scelta simbolica di abbandonare il nome “Endrigo” e abbracciare Le Endrigo come nuovo nome della band e titolo dell’omonimo disco in uscita il 16 aprile 2021 per Garrincha e Manita Dischi.