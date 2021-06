Granelli di sabbia: fuori il singolo di Alecreed

“Granelli di sabbia” di Alecreed è un brano radiofonico dal profondo significato intrinseco, che ci fa tornare con il pensiero indietro nel tempo all’inizio della pandemia

Fuori “Granelli di sabbia” di Alecreed, un brano radiofonico dal profondo significato intrinseco, che ci fa tornare con il pensiero indietro nel tempo all’inizio della pandemia, quando tutte le nostre sicurezze ed incertezze erano chiuse nelle pareti di casa.

L’amore per Alecreed è la via per per migliorare se stessi, sebbene sia adeso solo un ricordo, ma è il messaggio che arriva più forte è che l’amore a superare tutto, nonostante la nostra fragilità simile ad un castello di sabbia.

BIOGRAFIA

Alessio Copino in arte Alecreed, cantautore e interprete romano predilige sonorità dal genere pop. All’età di tredici anni con Lorena Scaccia e Fulvio Tomaino Inizia i suoi studi di canto moderno e pianoforte e partecipa in diverse manifestazioni nazionali come (Telethon, tim tour, estate romana.)

Si candida ottimamente nei casting di (Areasanremo,Amici,Xfactor) e da diversi anni insieme ad Umberto Canino, suo produttore, realizza diversi singoli e videoclip.

Alessio Copino è un’artista a tutto tondo che ha maturato molteplici esperienze dal vivo come nei I Raccomandati Rai, 1Telethon, diretta Rai2 dal teatro del Carcere di Rebibbia,locali,teatri, piazze,Contest, non facendosi mancare anche l’esperienza come supporto nei concerti di tanti Big.