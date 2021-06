Genise su YouTube con il nuovo video

Online su Youtube il video di “Stai con me” il singolo di Genise con il featuring di Red Canzian, che ha scritto questo successo dei Pooh con Stefano D’Orazio

E’ su Youtube il video di “STAI CON ME” il singolo di GENISE con il featuring di RED CANZIAN, che ha scritto questo successo dei POOH con STEFANO D’ORAZIO. Il brano è già in radio e disponibile in digitale.

“Ho conosciuto Genise qualche anno fa grazie a degli amici in comune – racconta il regista Salvatore Cafiero – attraverso il suo percorso artistico, lui considera sempre tre fattori indispensabili che sono condivisione, sinergia e creatività. Per il video di Stai con me come location si è scelto un vecchio edificio abbandonato presso la zona portuale di Napoli. La struttura del video non comprende volutamente nessun story board. Le immagini realizzate sono state valutate e girate in linea all’idea che Genise voleva trasmetterci. La sua emozione ha fatto tutto il resto. Il bello di questo video è proprio questo. Non ha nulla di programmato o studiato. Questo è stato il nostro intento. Realizzare qualcosa di diverso.”

Qui il video: https://youtu.be/VQHHVVMFtk0

Nel video sono stati coinvolti alcuni insegnanti del Progetto HOOP MUSIC, (Hoop music è la società che gestisce gli storici studi dei Pooh) che è anche una etichetta indipendente che con questo progetto esteso in tutta Italia vuole far emergere nuovi talenti nella loro formazione e guida per i loro brani e la loro distribuzione.

Genise, il vocal coach di alcuni big della canzone italiana, dopo aver pubblicato lo scorso anno “TI SENTO” con Silvia Mezzanotte continua con questo brano la preparazione del suo concept album di cover/omaggi e featuring con alcuni degli artisti coi quali ha collaborato nella sua carriera.

Per il secondo anno consecutivo, è stato vocal coach di Enrico Papi e degli ospiti presenti a NAME THAT TUNE in onda su TV8.

