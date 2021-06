Dua Lipa in Italia: aggiunti altri due concerti

I concerti italiani di Dua Lipa per il “Future Nostalgia Tour” diventano tre: la data di Milano raddoppia e si aggiunge quella di Bologna

I concerti italiani di Dua Lipa diventano tre. La popstar ha annunciato le nuove date del suo “Future Nostalgia Tour” e scorrendo il calendario – a quella già fissata a Milano – si aggiunge un doppio appuntamento nel capoluogo lombardo e un live a Bologna.

Le date

I fan della popstar, però, dovranno avere ancora un po’ di pazienza. L’artista era attesa per il prossimo autunno in Uk e in Europa ma – per ragioni di sicurezza – si è preferito rimandare tutto al 2022. La prima data al Mediolanum Forum di Milano, perciò si sposta al 25 maggio del prossimo anno. Dua Lipa replicherà, poi, il 26 maggio e canterà all’Unipol Arena di Bologna il 28 maggio.

“Sono profondamente dispiaciuta di non poter partire con il tour in UK e Europa questo settembre e ottobre– ha scritto la 25enne di Londra in una lettera indirizzata proprio ai sui fedelissimi- per favore, tenetevi stretti i biglietti dato che rimarranno validi per le nuove date”. E non contiene l’entusiasmo: “Non vedo l’ora di salire sul palco per riunirmi con voi tutti, per questo abbiamo aggiunto qualche data in più, che andrà in vendita questa settimana”.

I biglietti

I biglietti precedentemente acquistati per la data di Milano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), restano validi. Quelli per le nuove date saranno disponibili, tramite prevendita anticipata My Live Nation, dalle 10 di mercoledì 30 giugno per 48 ore, registrandosi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale sarà aperta, invece, alle ore 1o di venerdì 2 luglio.