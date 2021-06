Cristian Albani pubblica il singolo “Memoria”

Dopo mesi di limbo interiore, arriva la notizia di un matrimonio imminente, che innesca nella mente del cantautore una serie di considerazioni che favoriscono la nascita di “”. Il brano incarna un dualismo di emotività e razionalità, presentando una situazione dove il desiderio di distaccarsi dal passato ed il bisogno di riviverlo si contrastano e mescolano con grande intensità. Il risultato è un turbine nostalgico, tanto travolgente quanto delicato, che dà voce al testamento di ogni amore perduto.

L’arrangiamento unisce elementi elettronici ed acustici, combinando un’atmosfera sognante con una freschezza di matrice indie-pop. Il pianoforte giocattolo presente nella canzone è un richiamo all’infanzia, in particolare al modo immaturo con cui da bambini si vivono il capriccio, l’ostinazione e la malinconia.

Il videoclip che accompagna il brano è stato ideato, prodotto e interpretato da Giulia Casali, anche creatrice della grafica del singolo, con la collaborazione dello stesso Albani. In questa “esplorazione estetica del ricordo” viene dato grande rilievo al testo, ripreso visivamente in un’ambiente che simboleggia i luoghi della mente dove ciò che è passato continua a vivere.

“Memoria” saprà rievocare nostalgia e ricordi con grande dolcezza, cullando l’ascoltatore nel viaggio tra la propria emotività e quella del giovane artista.

Cristian Albani è un cantautore cosmopolita e introspettivo. Cresciuto tra i borghi della riviera romagnola, matura artisticamente a Londra e durante numerosi viaggi per l’Europa. Si stabilisce poi a Bologna per proseguire la formazione musicale e dare nuovo respiro ai suoi progetti. Il suo repertorio è bilingue: l’italiano e l’inglese si alternano in base alle circostanze espressive, spesso coesistendo in più versioni degli stessi pezzi.