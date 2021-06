Cristalli è il nuovo EP di Revolt e Sadnineteenbaby

Si intitola “Cristalli” il nuovo EP elettro rap di Revolt e Sadnineteenbaby: il disco è disponibile online sulle piattaforme digitali

“Cristalli” è l’ep di Revolt e Sadnineteenbaby, un’insieme di sei tracce che risaltano per originaità e l’inserimento di elementi cyber eletronici non molto comuni in Italia. All’ascolto dei singoli si è scossi dal sound quasi inaudito con parole dure, quasi a richiamare il libro di Carlo Levi con “Le parole sono pietre”.

“Il mostro è nella testa dimmi cosa farai di me” fa parte del linguaggio del testo usato per esprimere una rabbia buona, che conduce dritta attraverso un mood tutto personale al riscatto, invitandoci al pensiero che ciò che non ci uccide ci fortifica.

Biografia

Samuele in arte Revolt e Andrea in arte Sadnineteenbaby hanno 24 anni e sono di Massa- Carrara, una piccola provincia toscana.

Si conoscono dalla scuola superiore da ormai dieci anni e la loro amicizia iniziata tra i banchi di scuola continua assieme con la muscia fino a culminare con la creazione nel 2020 in concomitanza con la pandemia a incidere l’ep di Cristalli con sei tracce cyber elettroniche che influenzano tutta la fruizione dei sei singoli.

ASCOLTA CRISTALLI