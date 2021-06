Cnr studia impatti dei cambiamenti climatici sui laghi

Gli impatti dei cambiamenti climatici sui laghi in due studi internazionali a cui ha partecipato anche il nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sono stati pubblicati sulle riviste Nature e Nature Climate Change due articoli relativi all’evoluzione dei laghi nel contesto dei cambiamenti climatici. I lavori sono stati condotti da un team internazionale di alto livello nell’ambito del network collaborativo GLEON (Global Lake Observatory Network). Tra i siti di studio è presente anche il Lago Maggiore, sito di ricerca delle Reti LTER Italia e LTER Europe, e oggetto di studi pluridecennali da parte dell’Istituto di ricerca sulle acque (Irsa) del Cnr. Si tratta di un importante riconoscimento dell’importanza delle ricerche ecologiche a lungo termine e, nel caso del Lago Maggiore, dell’instancabile lavoro svolto sul campo e in laboratorio da numerosi tecnici e ricercatori dell’Istituto. Le ricerche sul Lago Maggiore sono state, inoltre, rese possibili dalle campagne limnologiche finanziate dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS).

Nell’articolo “Widespread deoxygenation of temperate lakes” sono stati analizzati profili di temperatura e ossigeno di 393 laghi in diverse regioni del globo, dimostrando una diffusa e accentuata diminuzione dell’ossigeno disciolto nelle acque, superiore a quella osservata negli oceani: pur avvenendo con dinamiche e processi diversi negli strati superficiali e profondi, la diminuzione è da imputare agli effetti del riscaldamento climatico e può seriamente minacciare i servizi ecosistemici forniti dai laghi.

L’articolo “Climate change drives widespread shifts in lake thermal habitat” ha invece considerato i dati di termica di 139 laghi per quantificarne il “thermal habitat change”, ovvero lo shift da un habitat termico ad un altro per effetto del riscaldamento climatico. I valori di questa metrica sono risultati particolarmente elevati nei laghi delle zone tropicali e in ambienti caratterizzati da numerose specie endemiche, ad indicare la rilevanza degli effetti del riscaldamento climatico sulla biodiversità.

Di seguito i link ai due lavori:

– “Widespread deoxygenation of temperate lakes” (Nature volume 594, pages66–70 (2021): https://www.nature.com/articles/s41586-021-03550-y

– “Climate change drives widespread shifts in lake thermal habitat” (Nature Climate Change volume 11, pages521–529 (2021): https://www.nature.com/articles/s41558-021-01060-3