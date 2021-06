Teagan Croft sarà Jessica Watson per Netflix

Teagan Croft interpreta una temeraria ragazza australiana che ha ispirato il mondo in “True Spirit” per Netflix

Teagan Croft, attualmente impegnata nel ruolo di “Raven” nella serie di successo di Warner Bros. e DC Entertainment “Titans” per HBO Max, sarà Jessica Watson nel film True Spirit.

L’attrice australiana ha anche rivestito i panni del personaggio principale nel film di Shane Abbess Osiride il 9° pianeta – The Osiris Child insieme a Rachel Griffiths, Daniel MacPherson, Isabel Lucas e Kellan Lutz. Croft ha debuttato come attrice interpretando “Scout” in una produzione teatrale australiana di Il buio oltre la siepe.

Il film True Spirit è basato sull’incredibile storia vera di Jessica Watson, la più giovane velista al mondo a completare la circumnavigazione del globo in solitaria nel 2020. La sedicenne australiana ha realizzato quella che molti considerano un’impresa impossibile: navigare in alcuni dei tratti oceanici più impegnativi del pianeta e sopravvivere a sette capovolgimenti durante la traversata di ben 210 giorni.

Teagan Croft ha affermato: “Sono veramente entusiasta di rivivere l’impresa di Jessica Watson a bordo della Pink Lady di Ella! La storia di Jessica ha ispirato non solo me ma tutto il mondo e sono onorata di poterla raccontare”.

Le riprese saranno effettuate quest’anno nel Queensland e a Sydney in Australia utilizzando una troupe quasi interamente locale.

La produzione di True Spirit avrà luogo principalmente nel Queensland e vanta il sostegno del governo locale nell’ambito dell’iniziativa “Production Attraction Strategy” di Screen Queensland. La premier del Queensland Annastacia Palaszczuk ha affermato che il Queensland rappresenta la scelta ovvia per True Spirit, che narra la storia di un’eroina nazionale nata e cresciuta nella parte sudorientale dello stato.

“Nel 2009 e 2010 quando Jessica stava affrontando i mari aperti senza darsi per vinta, assistevamo alle sue imprese con attenzione, ispirati dalla sua audacia, abilità e tenacia. Il mio governo è orgoglioso di aver confermato un’altra produzione per il Queensland. La scelta del nostro stato per le riprese sta diventando sempre più comune, come dimostra la crescente presenza di set cinematografici e televisivi”, afferma la Premier.

La CEO di Screen Queensland Kylie Munnich sostiene che l’adattamento della storia di Jessica per lo schermo farà presa su un vasto pubblico, grazie a temi classici quali il coraggio e la determinazione del suo personaggio che sfida le intemperie per entrare nella storia e smentire gli scettici.

“Quella di Jessica è la storia del coraggio, dell’abilità e della tenacia dimostrati contro ogni aspettativa nei momenti di più grave pericolo. Per questo motivo credo che True Spirit piacerà al pubblico in Australia e nel mondo intero”.

“Dopo il successo delle riprese di Escape from Spiderhead, Screen Queensland è lieta di dare nuovamente il benvenuto a Netflix nel Queensland per questo film epico su una popolare eroina australiana”, afferma Munnich.

True Spirit va ad aggiungersi alla lunga lista di film Netflix live action per famiglie interpretati da bambini e adolescenti, come il lungometraggio di prossima uscita Skater Girl della regista esordiente Manjari Makijany e He’s All That con Addison Rae, Tanner Buchanan diretto da Mark Waters (Mean Girls). I titoli più recenti includono Alla scoperta di ‘Ohana, diretto da Jude Weng (Fresh Off the Boat) con Kea Peahu e Alex Aiono; Feel the Beat, diretto da Elissa Down (The Honor List) e con Sofia Carson; la commedia del 2019 Tall Girl, diretta da Nzingha Stewart (Tanti piccoli fuochi) e con Ava Michelle.