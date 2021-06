I Settembre online con il brano Le Tue Camicie

È online il video di “Le Tue Camicie” dei Settembre, ultimo estratto dal fortunato disco d’esordio “Grattacieli di Basilico”, pubblicato da Oltre le mura records

È online il video di “Le Tue Camicie” dei Settembre, ultimo estratto dal fortunato disco d’esordio “Grattacieli di Basilico”, pubblicato da Oltre le mura records e tra i migliori album campani del 2020 per Shockwave Magazine. Un album che ha riscosso il consenso di pubblica e critica, collezionando recensioni sulle principali testate di settore.

“Le Tue Camicie” è il brano che chiude il disco. Una canzone autobiografica e piena di significato, la lettera a un genitore che non c’è più. Angela la dedica al padre, anche lui musicista, scomparso prematuramente a soli 35 anni, affidando alla dolcezza della bossa nova il suo grandissimo amore.

Ci sono istanti della sua infanzia, che tornano come diapositive, con le camicie anni ‘90 conservate nell’armadio, il ricordo di una vecchia Volkswagen che sfreccia a finestrini aperti sull’autostrada meridionale sulle note di “Una Domenica Bestiale”. E c’è consapevolezza di un’artista ormai adulta, che ripercorre le orme del padre e attraverso la musica trasforma il proprio dolore.

Guarda il video su Youtube: https://youtu.be/u9BtNTPQafE

“Volevamo che questo pezzo toccasse nel profondo – dice Angela – che fosse intenso, che fosse in grado di emozionare e che allo stesso tempo fosse un inno alla forza che ci lega alle persone a cui vogliamo bene, una forza che secondo me sconfigge le leggi della fisica e può attraversare il tempo e lo spazio. Quando avevo solo cinque anni mio padre mi mise su un palco e mi fece cantare per la prima volta in pubblico. L’emozione che provai fu incredibile ed è allora che decisi che volevo essere una cantante. Quell’emozione mi ha accompagnato ed è ancora con me ogni volta che salgo su un palco e penso non mi lascerà mai.”

Angela e Ivan, coppia nella musica e nella vita, si conoscono al Circolo degli Artisti di Roma, ma diventano una band a Londra, dove vivono per qualche anno prima di decidere di trasferirsi a Teggiano, un piccolo paese di campagna in provincia di Salerno. Qui hanno costruito uno studio di registrazione in una masseria immersa fra gli ulivi e hanno dato vita a “Grattacieli di Basilico”.

“Grattacieli di Basilico” è una dedica alla vita, a Londra, Roma e Teggiano. Un viaggio musicale alla scoperta di quegli spazi – reali o immaginari – che custodiscono la nostra intimità. Si parte dall’amore e si arriva all’amore, perché, qualsiasi cosa succeda, basta anche uno sguardo per star bene.

La bossa nova attraversa tutto il disco. Tra pianoforte, chitarra classica, cori e riverberi ricordiamo un passato musicale prezioso e ci addentriamo in un presente prepotente, ma non per questo minaccioso. Gli elementi autobiografici si mescolano come acquerelli con elementi cittadini e naturali, definendo universi onirici, atmosfere delicate, sensazioni dal sapore intenso e pervasivo.

Grattacieli di Basilico è stato scritto, prodotto e mixato interamente dal duo. Il mastering è stato affidato a Julian Lowe, ingegnere dal ricchissimo curriculum proveniente dai celebri Metropolis Studios di Londra.

Link all’album su Spotify:

https://open.spotify.com/album/22gtKmJRe0VtFauQHjxLFP?si=o3lV2H58SiGkpvCiuQY-2w