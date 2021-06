Gli One Flower Left pubblicano All the people

Fuori il nuovo singolo della Band One Flower Left, intitolato “All The People”: il brano esce per l’etichetta Filibusta Records (distribuzione digitale Pirames International)

“All the people”, è il terzo singolo del progetto One Flower Left, fuori per l’etichetta Filibusta Records (distrib. digitale Believe Distribution Services) avvicinandosi sempre di più l’uscita dell’album. “All the people” è uno dei brani eseguiti in duo, voce e pianoforte, il nucleo dell’intero album che si arricchisce di un’elettronica essenziale. Poesia, interplay e ricerca timbrica caratterizzano le sonorità del brano che descrive un momento di quiete mentre la pioggia scende lieve come una canzone. Alessandra Patrucco ha composto scritto e arrangiato tutti i brani dell’album.

Line up brano:

Alessandra Patrucco – voce, composizione ed elettronica, Angelo Conto – piano

Line up album:

Alessandra Patrucco – voce, composizione ed elettronica, Angelo Conto – piano ed elettronica, Luca Curcio – contrabbasso e basso elettrico, Nicholas Remondino – batteria, oggetti ed elettronica

SPOTIFY

https://open.spotify.com/album/6C580btmaa068J4SlpnDMl

BIO: Alessandra Patrucco è cantante, scrive musica e testi ed è attiva sulla scena europea. Come compositrice e interprete ha creato un linguaggio personale in cui confluiscono gli interessi per il jazz, il pop, la musica elettronica, la tradizione popolare e l’improvvisazione. Ha pubblicato tre album: Circus (ICP 045, Tondist 2006), Varda la luna/Sasa’ (Nota 2006), Majin/Dindun (2013). Ha collaborato con diversi artisti: Pierre Favre (Zurigo), ICP orchestra (Amsterdam), Villa Sonora, gruppo vincitore del Jur Naessens Music Award 2007 (Amsterdam), con il musicista londinese Nitin Shawney al Festival Marsatack (Marseille).

Ha tenuto concerti tra gli altri, per il Festival Internazionale del Libro di Torino- Lingua Madre, Europa Cantat XVIII, Festival Premio Nazionale Musica Popolare di Loano con il suo trio Dindun, Festival OperaEstate (Bassano) e Festival Short Theatre (Roma), per la Mostra Sonora i Visual (Barcellona) e Museruole/Women in experimental music (Bolzano) con il suo progetto Ramat de so, per il Festival Lem (Barcellona), Dispositivo Campo Magnetico (Barcellona) e MITO educational Festival Internazionale della Musica (Torino), per il Teatro Stabile di Torino con lo spettacolo Admurese, per il Tremplin Jazz Festival (Avignone), e due edizioni del Torino jazz festival con il suo quartetto.

One Flower Left:

https://www.facebook.com/One-flower-left-110348527779064

https://www.instagram.com/one_flower_left

http://www.klang.to.it/Alessandra/index.html