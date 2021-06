Netflix annuncia ANNA K, serie ispirata al classico di Lev Tolstoj

Netflix ha annunciato ANNA K: la serie è una rivisitazione sontuosa e contemporanea del classico di Lev Tolstoj “Anna Karenina”

Netflix ha annunciato la prima serie drammatica originale dalla Russia ANNA K (titolo provvisorio). La serie è una rivisitazione sontuosa e contemporanea del classico di Lev Tolstoj “Anna Karenina”.

Svetlana Khodchenkova (La talpa) interpreterà il ruolo di Anna Karenina.

ANNA K è una rivisitazione sontuosa e contemporanea del classico di Lev Tolstoj “Anna Karenina”, uno dei romanzi più letti in tutto il mondo. La serie è ambientata nella Russia moderna, dove la socialite Anna Karenina, moglie del futuro governatore di San Pietroburgo, inizia una relazione travolgente con Vronsky, l’affascinante erede dell’impero dell’alluminio. La situazione però sfugge presto al loro controllo, minacciando il fragile equilibrio tra i legami di famiglia e le relazioni sociali. Ambientato tra la cosmopolita Mosca, la storica San Pietroburgo e l’aspra campagna russa, questo dramma esplora i temi della passione, della fedeltà e dell’inconfutabile verità che la ricchezza non può impedire all’amore di liberarci o di segnare la nostra condanna.

Le riprese si svolgeranno a Mosca e San Pietroburgo in Russia. La serie debutterà su Netflix in tutto il mondo. La data dell’esordio non è ancora stata annunciata.