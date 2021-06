MET Jeans lancia collezione in cotone organico

Nella collezione Primavera Estate 2021 MET Jeans il progetto “MET ORGANIC”: una capsule collection denim realizzata in cotone organico dedicata alla ecosostenibilità

Nella collezione Primavera Estate 2021 MET Jeans introduce il progetto MET ORGANIC: una capsule collection denim realizzata in cotone organico dedicata alla ecosostenibilità.

I capi sono realizzati in cotone organico, coltivato e lavorato con metodi a basso impatto ambientale. I terreni di cultura sono soggetti a rotazione in modo da non sfruttarli intensivamente permettendo così il mantenimento delle sostanze nutrienti.

La linea MET ORGANIC è caratterizzata da uno speciale cartellino ecologico che riassume in sé i concetti del progetto: è prodotto interamente con carta biodegradabile e contiene al suo interno alcuni semi non OGM. L’idea del marchio è proprio quella di utilizzarli per coinvolgere la clientela in una brand experience ecologica. Quando ha svolto il suo compito, invece di essere gettato nel cestino come solitamente avviene, basterà piantare il cartellino in un vaso e in poche settimane nasceranno i primi germogli che crescendo e sbocciando contribuiranno attivamente alla rigenerazione della Natura

I modelli MET ORGANIC di MET jeans presentano svariate vestibilità, come lo skinny e il slim fit, proponendo capi in denim iconici e senza tempo con una cura del design dedicato ad esaltare la sensualità e femminilità di ogni donna.