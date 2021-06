Medio-crazy è il nuovo brano dei Visionarya

Dopo l’uscita di We are music, versione in inglese del loro primo singolo “Noi siamo musica”, i Visionarya tornano con il singolo “Medio-crazy”

Fuori il videoclip di “Medio-crazy”, quinto singolo dei Visionarya, a pochi mesi dall’uscita di We are music, versione in inglese del loro primo singolo “Noi siamo musica” con cui hanno debuttato sul Palco dell’Ariston nel 2016. “Medio-crazy” è un gioco di parole tra mediocrità, mediocrazia, e la parola pazzo che in inglese per assonanza si sostituisce a “cracy” della parola mediocracy, ossia “predominio sociale e culturale della classe media, a volte utilizzato con connotazione polemica e dispregiativa per l’accostamento alla parola mediocre”.

La “Medio-pazzia” secondo i Visionarya diventa il comune denominatore di molti nell’epoca contemporanea. Medio-crazy è una riflessione e un’ esortazione a vivere , perchè siamo nati per realizzarci, evolverci ed essere felici nonostante tutto. Lo stile onirico di Visionarya, a cavallo tra epoche, sonorità e stili vocali diversi dal liricheggiante al growl, veste un testo molto diretto e si avvale di un videoclip d’impatto, del quale propone subito anche una versione sottotitolata in italiano.

Il brano sarà disponibile su tutti i Digital Stores.

Visionarya nasce dalle composizioni strumentali di Marcello Sanna (Mars-L polistrumentista) e dalle linee melodiche e testi della cantautrice Anna Romaldini. I due musicisti uniscono le loro visioni ed i loro mondi musicali in questo progetto che è continuamente una commistione tra diversi generi, quelli che hanno influenzato la crescita musicale dei due artisti, dal prog all’alternative, dal pop all’elettronica ed alla classica, dal glam rock al canto armonico, con l’utilizzo di diverse sonorità vocali: pulite, distorte, liricheggianti. Il sound è volutamente retrò, amalgamando sonorità che vanno dali anni ’70 ad oggi. I Visionarya coniugano il passato con il futuro, in un luogo sospeso, senza tempo, onirico. Dopo la fase compositiva iniziata nel 2015 e le registrazioni in studio, i Visionarya lanciano i primi due singoli “Noi siamo musica” e “Always on” nel 2016 sul Palco dell’Ariston, a novembre. L’anno successivo si concentrano sulla promozione del progetto in giro per l’Italia. Entrano in trentesima posizione della classifica tendenze di Youtube a primavera 2017. Ad agosto 2017 esce il terzo singolo, Warrior of light. A fine 2017 i tre brani vengono proposti su Spotify come mini Ep. Il primo aprile 2018 inizia la programmazione radiofonica d​i “Always on” su più di 90 radio Fm e web in tutto il mondo. Alla fine del 2020 esce We are music su tutte le piattaforme digitali.