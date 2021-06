Elisabetta Gregoraci canta “Anno zero”: il testo

“Anno Zero” è il nuovo singolo di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri : il brano è disponibile sulle piattaforme streaming, ecco il testo della canzone

Si chiama “Anno Zero” il primo singolo di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La consolidata coppia di conduttori di Battiti Live ha svelato il suo primo progetto musicale, un brano reggaeton fresco e vivace, fatto ad hoc per l’estate.

Prodotto da T 4 FUN in collaborazione con AlbicoccaStudio e lo stesso Palmieri, “Anno Zero”, è disponibile dal giorno del debutto della nuova edizione di Battiti Live (QUI tutte le info).

Anno Zero – TESTO

Sei il mio comandamento

tu la playa io il vento,

sei l’estate che balla il reggaeton.

Faccio tabula rasa

di ogni storia passata,

finalmente è finito il lockdown.

“Liberi!!!”

Forte, la musica riparte

il beat è caliente

come te, come te, come te.

Bambina, di notte ballerina

mi prendi in giro.

Ma ci sto!

Rit:

Amor,

dopo questo anno zero

volo a Rio de Janeiro

e ti porto con me.

Io ti prometto che

Amor,

dopo questo anno zero

sarà un anno leggero

il più bello che c’è.

Un besito, besito per te!

Baila insieme a me (un besito, besito per me!)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)

Baila insieme a me (un besito, besito per me!)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)

Amore,

battiti per me, battiti per mano

battiti di cuore a ritmo sudamericano.

Tutto il bello arriverà adesso,

rideremo molto più spesso

aspettando mezzanotte sull’Olimpo.

Rit:

Amor,

dopo questo anno zero

volo a Rio de Janeiro

e ti porto con me.

Io ti prometto che

Amor,

dopo questo anno zero

sarà un anno leggero

il più bello che c’è.

Un besito, besito per te!

Baila insieme a me (un besito, besito per me!)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)

Baila insieme a me (un besito, besito per me!)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)

E questa gente tutta intorno quando balla

Mi fa sentire che è anche un po’ la mia famiglia

e mi assomiglia.

Questo mommento perfetto

Facciamo un selfie adesso?

Io ci sto!

Rit:

Amor,

dopo questo anno zero

volo a Rio de Janeiro

e ti porto con me.

Io ti prometto che

Amor,

dopo questo anno zero

sarà un anno leggero

il più bello che c’è.

Un besito, besito per te!

Baila insieme a me (un besito, besito per me!)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)

Baila insieme a me (un besito, besito per me!)

Baila insieme a me (un besito, besito per te!)