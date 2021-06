Ebay estende sistema di autenticazione per le sneaker

Ebay intensifica la lotta alla contraffazione: ha deciso di estendere il suo sistema di autenticazione per le sneaker anche al Regno Unito

Per contrastare la contraffazione sempre più diffusa attraverso i canali web, eBay ha deciso di estendere il suo sistema di autenticazione per le scarpe da ginnastica, già attivo e funzionante negli Stati Uniti, anche al Regno Unito. La garanzia è attualmente disponibile per le sneaker nuove vendute a una cifra pari o superiore a 150 dollari, oppure in condizioni “pre-owned” vendute a partire da 300 dollari.

Le sneaker idonee mostrano un segno di spunta blu che equivale alla garanzia di autenticità. Questa fascia di mercato è divenuta un business globale da miliardi di dollari: molte scarpe sono acquistate e rivendute online e generano un enorme profitto. Offrendo una garanzia di autenticità, eBay spera di acquisire un peso extra consentendo agli acquirenti di acquistare con maggiore fiducia le sneaker.

L’etailer vende circa un paio di scarpe da ginnastica ogni secondo e mezzo ed ha specificato di aver lanciato questo servizio di autenticazione per reprimere le contraffazioni. Le calzature verranno spedite direttamente in un magazzino dedicato esclusivamente all’ispezione dove verranno sottoposte a un rigoroso controllo materiale da parte della “third-party authentication facility” di Ebay prima di ricevere un tag che ne garantisca l’autenticità.

Nel sito italiano di eBay si legge che il gruppo “non consente la vendita di oggetti contraffatti o copie non autorizzate. Gli oggetti su cui è riportato il marchio o il logo ufficiale di un’azienda possono essere messi in vendita a condizione che siano stati prodotti nel rispetto della legge da, per o con il consenso dell’azienda stessa. Con il termine ‘copie non autorizzate’ si fa riferimento anche a merce di contrabbando, oggetti piratati o prodotti duplicati illegalmente”. Le attività contrarie alle regole di eBay, viene specificato, possono incorrere in vari provvedimenti, come per esempio la chiusura o l’annullamento delle inserzioni e degli inserzionisti.