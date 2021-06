Billie Eilish annuncia le date dei concerti 2022

Billie Eilish annuncia il tour mondiale: ecco le date dei concerti. L’artista porterà sul palco il disco di prossima uscita “Happier than ever”

Con un album in arrivo, Billie Eilish pensa già alla versione live dei suoi nuovi pezzi e annuncia un tour mondiale: “Happier than ever, the world tour”, dal titolo del lavoro.

L’artista partirà a febbraio 2022 con 32 date in America per arrivare alle 18 organizzate in Europa. Al momento, manca un appuntamento in Italia.

Le date

02/03 – Smoothie King Center – New Orleans, LA

02/05 – State Farm Arena – Atlanta, GA

02/06 – Spectrum Center – Charlotte, NC

02/08 – PPG Paints Arena – Pittsburgh, PA

02/09 – Capital One Arena – Washington, DC

02/10 – Bryce Jordan Center – University Park, PA

02/12 – KeyBank Center – Buffalo, NY

02/13 – Wells Fargo Center – Philadelphia, PA

02/15 – Centre Bell – Montreal, QC

02/16 – Scotiabank Arena – Toronto, ON

02/18 – Madison Square Garden – New York, NY

02/19 – Madison Square Garden – New York, NY

02/20 – TD Garden – Boston, MA

02/22 – Prudential Center – Newark, NJ

03/08 – Legacy Arena – Birmingham, AL

03/09 – Bridgestone Arena – Nashville, TN

03/11 – Yum! Center – Louisville, KY

03/12 – Little Caesars Arena – Detroit, MI

03/14 – United Center – Chicago, IL

03/15 – Xcel Center – St. Paul, MN

03/16 – CHI Health Center – Omaha, NE

03/19 – Ball Arena (formerly Pepsi Center) – Denver, CO

03/21 – Vivint Arena – Salt Lake City, UT

03/24 – Rogers Arena – Vancouver, BC

03/25 – Climate Pledge Arena – Seattle, WA

03/29 – Chase Center – San Francisco – CA

03/30 – Golden 1 Center – Sacramento, CA

04/01 – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV

04/02 – Gila River Arena – Glendale, AZ

04/06 – The Forum – Los Angeles, CA

04/08 – The Forum – Los Angeles, CA

04/09 – The Forum – Los Angeles, CA

June 3 – SSE Arena – Belfast, UK

June 4 – 3Arena – Dublin, IE

June 5 – 3Arena – Dublin, IE

June 7 – AO Arena – Manchester, UK

June 8 – AO Arena – Manchester, UK

June 10 – The O2 – London, UK

June 11 – The O2 – London, UK

June 12 – The O2 – London, UK

June 14 – The SSE Hydro – Glasgow, UK

June 15 – Utilita Arena – Birmingham, UK

June 16 – The O2 – London, UK

June 18 – Ziggo Dome – Amsterdam, NL

June 19 – Festhalle – Frankfurt, DE

June 21 – Lanxess Arena – Cologne, DE

June 22 – Accor Arena – Paris, FR

June 28 – Sportpaleis – Antwerp, BE

June 30 – Mercedes-Benz Arena – Berlin, DE

July 2 – Hallenstadion – Zurich, CH

In concerto con attenzione al tema ambiente

La 7 volte vincitrice di Grammy, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha confermato la sua collaborazione con Reverb, partner legato alla sostenibilità, e in ogni data del tour porterà avanti la sua attività di divulgazione per il clima. Per ridurre le emissioni create dal tour, supporterà iniziative volte a eliminare i gas serra prodotti così da poter non solo compensare ma anche eliminare un numero maggiore di emissioni.