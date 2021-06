Auto usate: Suzuki e Subaru in cima alla lista dei desideri

Auto usate sotto il segno di Suzuki e Subaru: i modelli delle due case automobilistiche giapponesi sono tra i più ricercati sul mercato

Sono due case automobilistiche giapponesi che nel corso della loro esistenza hanno prodotto davvero tantissime auto che si caratterizzano per la loro affidabilità e consistenza in tutti i loro aspetti. Suzuki e Subaru anche se con mercati totalmente differenti, rappresentano due baluardi del mondo orientale oltre che di quello occidentale, soprattutto per le versioni più commerciali che il primo marchio citato, commercializza spesso.

Così capita che sempre in numero maggiore i rivenditori multimarca di auto usate, incominciano a specializzarsi sui modelli prodotti da queste case costruttrici che hanno riscontrato successo sul mercato di città importanti per gli scambi commerciali come Milano per il Nord Italia, ma anche in altre zone della penisola.

Incomincia così la presentazione di Autoasiago Concessionaria per l’usato a Milano sulle auto di casa Suzuki, focalizzandosi nel dettaglio su modelli propriamente meno conosciuti che dimostrano comunque un’effettiva validità di prodotto e di rivendibilità sul mercato, come la piccola monovolume da città denominata Splash che è diventata nota, grazie alla grandissima pubblicità.

Si presenta come un’auto adatta a tutti, dove nell’ultima edizione sfoggia dei nuovi parafanghi ed un aspetto ancor più originale, alla guida è maneggevole nel traffico urbano ed anche confortevole, inoltre è una citycar brillante, per le sue motorizzazioni abbastanza potenti. La 1.0 è la scelta giusta per risparmiare, la 1.2 per chi vuole più brio, soprattutto a pieno carico, mentre per risparmiare tappe e danari presso le stazioni di servizio, le versioni con impianto a Gpl,di fabbricazione BRC installato dalla concessionaria, sono indubbiamente un’allettante attrattiva.

Ancora più simpatica e l’utilitaria Swift che dispone in aggiunta alla sua dotazione, nelle produzioni più recenti, i fari diurni a led ed una colorazione bicolore per tetto e specchietti retrovisori, per rendersi ancora più appetibile. Il motore a benzina da 94 CV è progressivo ed adatto al traffico di città come Milano ed anche in questa automobile, è possibile trovare presso gli stock dell’usato anche versioni a Gpl con impianto già montato, da segnalare inoltre gli allestimenti B-Cool, perché hanno una ricca dotazione in rapporto al prezzo, mentre le 4WD consentono maggiore motricità sui fondi scivolosi.

Una berlina equilibrata e con gradevole impostazione sportiva è la Kizashi, e la sua verve giovanile è sottolineata dalle minigonne laterali e, dietro, dal doppio scarico e dallo spoiler. L’autovettura alla guida su strada dona un senso di sicurezza e lo è veramente, oltre ad essere anche confortevole, dispone di un motore regolare e silenzioso che si limita comunque in quanto ad eccessiva brillantezza. Nelle 4WD, con un tasto si seleziona la trazione anteriore o 4×4, mentre considerato il sovrapprezzo che risulta alla portata, sono sempre meglio le versioni a Gpl: alla lunga si risparmia, quanto alla trazione, scegliere una 4WD meglio per chi abita in montagna.

Suzuki Alto è un’altra auto da città davvero molto accattivante grazie ad alcuni accorgimenti esterni, agile e abbastanza confortevole nel traffico, anche per il motore discretamente vivace e poco rumoroso, sfoggia un cambio morbido e preciso, al contrario dello sterzo che lo è un po di meno. Per l’usato di qualità, si può certamente affermare che tutti gli allestimenti hanno un buon rapporto prezzo/dotazione, ad eccezion fatta per la versione L, che è invece molto scarna.

Anche Subaru con la Forester, un suv con abitacolo e baule molto spaziosi e finiture essenziali, si distingue bene nel suo segmento di appartenenza. Con la sua trazione 4×4 sempre in presa, dà sicurezza sui fondi viscidi, mentre lo sterzo è preciso, In curva l’auto si inclina poco ma non tutte le asperità del fondo sono ben assorbite, soprattutto quelle più sconnesse. Le versioni 2.0D sono brillanti ed econome, ma il cambio CVT è solo sulle versioni a benzina.

La Outback è invece la versione “suv” della Legacy SW e si distingue per le protezioni esterne in plastica e per l’altezza di 5 centimetri in più da terra. Così alta però non è molto precisa quando si viaggia veloci tra le curve, in compenso nel fuori strada si comporta sorprendentemente bene. La migliore scelta è una 2.0D con il motore a gasolio che è un “gioiello”, eventualmente con il cambio CVT, un automatico che funziona molto bene.